МАГАТЭ не теряло контакта с властями Ирана, заявил Гросси
МАГАТЭ не теряло контакта с властями Ирана, заявил Гросси - РИА Новости, 02.03.2026
МАГАТЭ не теряло контакта с властями Ирана, заявил Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Агентство не теряло контакта с властями Ирана, невозможность связаться обусловлена техническими моментами РИА Новости, 02.03.2026
02.03.2026
2026-03-02T14:44:00+03:00
2026-03-02T15:17:00+03:00
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
магатэ
тегеран (город)
вена
рафаэль гросси
иран
тегеран (город)
вена
2026
