МАГАТЭ не теряло контакта с властями Ирана, заявил Гросси - РИА Новости, 02.03.2026
14:44 02.03.2026 (обновлено: 15:17 02.03.2026)
МАГАТЭ не теряло контакта с властями Ирана, заявил Гросси
МАГАТЭ не теряло контакта с властями Ирана, заявил Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Агентство не теряло контакта с властями Ирана, невозможность связаться обусловлена техническими моментами РИА Новости, 02.03.2026
МАГАТЭ не теряло контакта с властями Ирана, заявил Гросси

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время пресс конференции в Вене. 2 марта 2026
© REUTERS / Lisa Leutner
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время пресс конференции в Вене. 2 марта 2026
ВЕНА, 2 мар - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Агентство не теряло контакта с властями Ирана, невозможность связаться обусловлена техническими моментами на фоне перебоев с интернетом.
"Речь не о том, что мы потеряли связь с Ираном. Этого не происходит. У меня очень дружеские отношения с послом и властями в Тегеране, как вы хорошо знаете", - сказал Гросси на пресс-конференции в Вене.
По его словам, невозможность связаться обусловлена техническими моментами на фоне перебоев с интернетом.
МАГАТЭ не фиксировало активности против ядерных объектов на Ближнем Востоке
В миреИранВоенная операция США и Израиля против ИранаМАГАТЭТегеран (город)ВенаРафаэль Гросси
 
 
