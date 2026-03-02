Рейтинг@Mail.ru
Гросси допустил некоторые повреждения ядерных объектов на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
14:42 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/grossi-2077906653.html
Гросси допустил некоторые повреждения ядерных объектов на Ближнем Востоке
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на фоне эскалации на Ближнем Востоке заявил, что могут быть незначительные повреждения ядерных объектов, несравнимые... РИА Новости, 02.03.2026
в мире
ближний восток
вена
рафаэль гросси
магатэ
военная операция сша и израиля против ирана
сша
ближний восток
вена
сша
в мире, ближний восток, вена, рафаэль гросси, магатэ, военная операция сша и израиля против ирана, сша
В мире, Ближний Восток, Вена, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана, США
Гросси допустил некоторые повреждения ядерных объектов на Ближнем Востоке

Гросси допустил незначительные повреждения ядерных объектов на Ближнем Востоке

© REUTERS / Lisa LeutnerГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Lisa Leutner
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
ВЕНА, 2 мар - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на фоне эскалации на Ближнем Востоке заявил, что могут быть незначительные повреждения ядерных объектов, несравнимые с тем, что было в июне.
"Там может быть что-то, но незначительное или несопоставимое ни в каком смысле с тем, что мы видели в прошлый раз", - сказал Гросси на пресс-конференции в Вене, комментируя ситуацию с ядерными объектами на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
МАГАТЭ не фиксировало активности против ядерных объектов на Ближнем Востоке
Вчера, 14:37
 
