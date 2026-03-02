https://ria.ru/20260302/germanija-2077973080.html
ФРГ примет участие в новой ядерной доктрине Франции, заявил Макрон
ФРГ примет участие в новой ядерной доктрине Франции, заявил Макрон
Германия примет участие в новой ядерной доктрине Франции, начиная с этого года, в рамках этого процесса пройдут визиты представителей ФРГ на стратегические... РИА Новости, 02.03.2026
ФРГ примет участие в новой ядерной доктрине Франции, заявил Макрон
