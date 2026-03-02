Рейтинг@Mail.ru
Министр экономики ФРГ назвала Украину крупнейшим полигоном испытаний оружия - РИА Новости, 02.03.2026
15:00 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/germanija-2077912363.html
Министр экономики ФРГ назвала Украину крупнейшим полигоном испытаний оружия
в мире
украина
германия
россия
сергей лавров
нато
Министр экономики ФРГ назвала Украину крупнейшим полигоном испытаний оружия

Райхе назвала Украину крупнейшим полигоном испытаний оружия

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Министр экономики Германии Катерина Райхе в интервью газете Wall Street Journal назвала Украину крупнейшим в мире полигоном для испытаний новых систем вооружения.
Газета напоминает, что Райхе посещала Киев с целью налаживания партнерских отношений между "ослабевшими" немецкими авто- и машиностроительными компаниями и украинскими компаниями по производству вооружений.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Мирошник назвал Украину государствоподобным образованием-содержанкой
Вчера, 10:46
"Они (Украина - ред.) являются самым крупным в мире полигоном для испытаний новых систем вооружения", - заявила Райхе, ее слова приводит газета Wall Street Journal.
Райхе добавила, что Германия обеспечит Украину финансированием и предоставит свои промышленные мощности для оборонных проектов, в то время как украинцы будут обеспечивать их технологиями, "проверенными в ходе конфликта".
Газета со ссылкой на немецких чиновников сообщила, что правительство Германии выделит до двух миллиардов евро на субсидирование военной промышленности не только на Украине, но и в ФРГ. Издание добавляет, что правительство Германии выделило в этом году более 11 миллиардов евро на финансирование обороны Украины.
Работа ПВО в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В Финляндии выступили с призывом к Украине на фоне операции США в Иране
28 февраля, 21:44
В октябре прошлого года немецкая газета Hadelsblatt писала, что Райхе прибыла с необъявленным визитом в Киев для переговоров с представителями правительства и бизнеса. Министр прибыла на Украину с делегацией из примерно десяти представителей немецких компаний.
В феврале министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль сообщил, что Германия стала крупнейшим спонсором Украины, направив ей с 2022 года только на военные нужды 55 миллиардов евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Киев - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
СМИ: Запад лишил Украину критически важной защиты
28 февраля, 01:33
 
Заголовок открываемого материала