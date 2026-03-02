Министр экономики ФРГ назвала Украину крупнейшим полигоном испытаний оружия

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Министр экономики Германии Катерина Райхе в интервью газете Министр экономики Германии Катерина Райхе в интервью газете Wall Street Journal назвала Украину крупнейшим в мире полигоном для испытаний новых систем вооружения.

Газета напоминает, что Райхе посещала Киев с целью налаживания партнерских отношений между "ослабевшими" немецкими авто- и машиностроительными компаниями и украинскими компаниями по производству вооружений.

"Они ( Украина - ред.) являются самым крупным в мире полигоном для испытаний новых систем вооружения", - заявила Райхе, ее слова приводит газета Wall Street Journal.

Райхе добавила, что Германия обеспечит Украину финансированием и предоставит свои промышленные мощности для оборонных проектов, в то время как украинцы будут обеспечивать их технологиями, "проверенными в ходе конфликта".

Газета со ссылкой на немецких чиновников сообщила, что правительство Германии выделит до двух миллиардов евро на субсидирование военной промышленности не только на Украине, но и в ФРГ. Издание добавляет, что правительство Германии выделило в этом году более 11 миллиардов евро на финансирование обороны Украины.

В октябре прошлого года немецкая газета Hadelsblatt писала, что Райхе прибыла с необъявленным визитом в Киев для переговоров с представителями правительства и бизнеса. Министр прибыла на Украину с делегацией из примерно десяти представителей немецких компаний.

В феврале министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль сообщил, что Германия стала крупнейшим спонсором Украины, направив ей с 2022 года только на военные нужды 55 миллиардов евро.