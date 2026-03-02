Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: резидент ОЭЗ Москвы выпустил 6,3 миллиона упаковок лекарств - РИА Новости, 02.03.2026
12:30 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/garbuzov-2077858790.html
Гарбузов: резидент ОЭЗ Москвы выпустил 6,3 миллиона упаковок лекарств
Гарбузов: резидент ОЭЗ Москвы выпустил 6,3 миллиона упаковок лекарств - РИА Новости, 02.03.2026
Гарбузов: резидент ОЭЗ Москвы выпустил 6,3 миллиона упаковок лекарств
Производственный комплекс ПК-137 биотехнологического предприятия Biocad выпустил с 2021 года 6,3 миллиона упаковок лекарств для терапии онкологических и... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T12:30:00+03:00
2026-03-02T12:30:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
анатолий гарбузов
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Гарбузов: резидент ОЭЗ Москвы выпустил 6,3 миллиона упаковок лекарств

Гарбузов: Biocad из ОЭЗ Москвы выпустил 6,3 млн упаковок лекарств для онкологии

© Фото предоставлено пресс-службой ДИППГарбузов: в Москве выпустили 6,3 миллиона упаковок лекарств для онкологии
Гарбузов: в Москве выпустили 6,3 миллиона упаковок лекарств для онкологии - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Гарбузов: в Москве выпустили 6,3 миллиона упаковок лекарств для онкологии
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Производственный комплекс ПК-137 биотехнологического предприятия Biocad выпустил с 2021 года 6,3 миллиона упаковок лекарств для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний, указал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Компания является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" и участником фармацевтического кластера.
"Мы уделяем особое внимание поддержке фармацевтической отрасли. Компании получают содействие в виде налоговых преференций, контрактов с гарантией сбыта и других мер. Так, резидент особой экономической зоны “Технополис Москва” — производственный комплекс ПК-137 биотехнологической компании Biocad — выпустил 6,3 миллиона упаковок лекарств для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний с 2021 года, а по итогам прошлого года поставил в медицинские учреждения столицы 600 тысяч упаковок готовой продукции", — приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.
Касательно лекарственных препаратов от производителя, Москва получила 2,3 миллиона с момента заключения договора в 2021 году.
Biocad создает продукцию в Алабушево. Помещение построили по контракту с гарантией сбыта. Здесь компания наладила выпуск 18 международных непатентованных наименований из списка жизненно важных лекарственных препаратов в России.
Четыре года назад в Алабушево начали также создавать жидкие лекарственные формы, а спустя два года, в 2024 году, компания произвела первый российский оригинальный препарат для лечения рассеянного склероза — дивозилимаб.
Комплекс ПК-137 площадью 43 тысячи квадратных метров обеспечен современной техникой с применением передовых инженерных решений.
В феврале заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявлял, что по стратегии развития промышленности, действующей в столице, в ближайшие 10 лет на отрасль биофармацевтики придется 114 миллиардов рублей роста выручки московских компаний, увеличение отрасли укрепит позиции города в производстве лекарств.
 
