Гарбузов: резидент ОЭЗ Москвы выпустил 6,3 миллиона упаковок лекарств

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Производственный комплекс ПК-137 биотехнологического предприятия Biocad выпустил с 2021 года 6,3 миллиона упаковок лекарств для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний, указал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

Компания является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" и участником фармацевтического кластера.

"Мы уделяем особое внимание поддержке фармацевтической отрасли. Компании получают содействие в виде налоговых преференций, контрактов с гарантией сбыта и других мер. Так, резидент особой экономической зоны “Технополис Москва” — производственный комплекс ПК-137 биотехнологической компании Biocad — выпустил 6,3 миллиона упаковок лекарств для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний с 2021 года, а по итогам прошлого года поставил в медицинские учреждения столицы 600 тысяч упаковок готовой продукции", — приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.

Касательно лекарственных препаратов от производителя, Москва получила 2,3 миллиона с момента заключения договора в 2021 году.

Biocad создает продукцию в Алабушево. Помещение построили по контракту с гарантией сбыта. Здесь компания наладила выпуск 18 международных непатентованных наименований из списка жизненно важных лекарственных препаратов в России.

Четыре года назад в Алабушево начали также создавать жидкие лекарственные формы, а спустя два года, в 2024 году, компания произвела первый российский оригинальный препарат для лечения рассеянного склероза — дивозилимаб.

Комплекс ПК-137 площадью 43 тысячи квадратных метров обеспечен современной техникой с применением передовых инженерных решений.