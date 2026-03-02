Рейтинг@Mail.ru
Франция не направляла авианосец в Средиземноморье, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2026
17:16 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/frantsiya-2077956615.html
Франция не направляла авианосец в Средиземноморье, пишут СМИ
Франция не направляла авианосец в Средиземноморье, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2026
Франция не направляла авианосец в Средиземноморье, пишут СМИ
Генеральный штаб вооруженных сил Франции опроверг заявления о том, что авианосец "Шарль де Голль" прервал свою миссию в Балтийском море и был направлен в... РИА Новости, 02.03.2026
Франция не направляла авианосец в Средиземноморье, пишут СМИ

Figaro: Франция не отправляла авианосец "Шарль де Голль" в Средиземноморье

© REUTERS / Johan Nilsson / TTФранцузский авианосец "Шарль де Голль" в порту Мальме в Швеции
Французский авианосец Шарль де Голль в порту Мальме в Швеции - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Johan Nilsson / TT
Французский авианосец "Шарль де Голль" в порту Мальме в Швеции. Архивное фото
ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. Генеральный штаб вооруженных сил Франции опроверг заявления о том, что авианосец "Шарль де Голль" прервал свою миссию в Балтийском море и был направлен в Средиземноморье, сообщает газета Figaro.
Телеканал BFMTV сообщал в воскресенье, что "Шарль де Голль" и его ударная группа направились из Балтийского моря в восточное Средиземноморье.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Советник премьера Ирака рассказал о последствиях закрытия Ормузского канала
Вчера, 17:16
"Генеральный штаб вооруженных сил официально опроверг информацию о переброске французской авианосной группы в Средиземное море", - говорится в материале.
На данный момент единственный французский авианосец находится в северной Атлантике после остановки в порту шведского города Мальме, сообщает газета.
Ранее министерство обороны ОАЭ сообщило, что Иран нанес удар беспилотниками по французской военно-морской базе в Абу-Даби. Речь идет о базе французских ВМС, также известной как Camp de la Paix. Базу открыли в 2009 году, в то время она была первым зарубежным военным объектом Франции за 50 лет. В понедельник глава МИД республики Жан-Ноэль Барро подтвердил факт атаки, но заявил, что удар нанес незначительный материальный ущерб.
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Во Франции выступили с призывом из-за удара США по Ирану
Вчера, 16:02
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
В миреИранФранцияСредиземноморьеШарль де ГолльЖан-Ноэль Барро
 
 
