Франция не направляла авианосец в Средиземноморье, пишут СМИ

ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. Генеральный штаб вооруженных сил Франции опроверг заявления о том, что авианосец "Шарль де Голль" прервал свою миссию в Балтийском море и был направлен в Средиземноморье, сообщает газета Figaro.
Телеканал BFMTV сообщал в воскресенье, что "Шарль де Голль" и его ударная группа направились из Балтийского моря в восточное Средиземноморье.
"Генеральный штаб вооруженных сил официально опроверг информацию о переброске французской авианосной группы в Средиземное море", - говорится в материале.
На данный момент единственный французский авианосец находится в северной Атлантике после остановки в порту шведского города Мальме, сообщает газета.
Ранее министерство обороны ОАЭ сообщило, что Иран нанес удар беспилотниками по французской военно-морской базе в Абу-Даби. Речь идет о базе французских ВМС, также известной как Camp de la Paix. Базу открыли в 2009 году, в то время она была первым зарубежным военным объектом Франции за 50 лет. В понедельник глава МИД республики Жан-Ноэль Барро подтвердил факт атаки, но заявил, что удар нанес незначительный материальный ущерб.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
