https://ria.ru/20260302/frantsija-2077996100.html
Сотрудничество Франции и ФРГ будет дополнять ядерное сдерживание в НАТО
Сотрудничество Франции и ФРГ будет дополнять ядерное сдерживание в НАТО - РИА Новости, 02.03.2026
Сотрудничество Франции и ФРГ будет дополнять ядерное сдерживание в НАТО
Сотрудничество Франции и Германии в сфере ядерного сдерживания будет дополнять, а не заменять сдерживание в рамках НАТО, заявили лидеры двух государств. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T19:02:00+03:00
2026-03-02T19:02:00+03:00
2026-03-02T19:02:00+03:00
в мире
франция
германия
эммануэль макрон
фридрих мерц
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788969702_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_4ab4f7d7b4657bc1b8854930c059da14.jpg
https://ria.ru/20260302/makron-2077970520.html
франция
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788969702_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_c078df26987eae74d47a03d49060ccb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, германия, эммануэль макрон, фридрих мерц, нато
В мире, Франция, Германия, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, НАТО
Сотрудничество Франции и ФРГ будет дополнять ядерное сдерживание в НАТО
Сотрудничество Парижа и Берлина будет дополнять ядерное сдерживание в НАТО