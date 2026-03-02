Рейтинг@Mail.ru
Сотрудничество Франции и ФРГ будет дополнять ядерное сдерживание в НАТО - РИА Новости, 02.03.2026
19:02 02.03.2026
Сотрудничество Франции и ФРГ будет дополнять ядерное сдерживание в НАТО
в мире
франция
германия
эммануэль макрон
фридрих мерц
нато
в мире, франция, германия, эммануэль макрон, фридрих мерц, нато
В мире, Франция, Германия, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Сотрудничество Франции и Германии в сфере ядерного сдерживания будет дополнять, а не заменять сдерживание в рамках НАТО, заявили лидеры двух государств.
"Это сотрудничество Германии и Франции будет дополнять, а не заменять ядерное сдерживание НАТО и совместные ядерные миссии НАТО", - говорится в заявлении президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Макрон сообщил, какие страны присоединятся к продвинутой ядерной стратегии
Вчера, 17:51
 
