Рейтинг@Mail.ru
Финляндия перестанет принимать небиометрические российские паспорта - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 02.03.2026 (обновлено: 17:48 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/finlyandiya-2077943085.html
Финляндия перестанет принимать небиометрические российские паспорта
Финляндия перестанет принимать небиометрические российские паспорта - РИА Новости, 02.03.2026
Финляндия перестанет принимать небиометрические российские паспорта
Финляндия с 1 июня перестанет принимать выданные в России небиометрические паспорта, сообщило в понедельник министерство иностранных дел республики. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T16:44:00+03:00
2026-03-02T17:48:00+03:00
в мире
финляндия
россия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069895715_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_771bf6ba74a208f55f2cb863c70847cd.jpg
https://ria.ru/20260101/pasport-2065896526.html
https://ria.ru/20260210/pasport-2073486017.html
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069895715_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_95bf184cc006c3ef3ea64653bdc3980a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, россия, евросоюз
В мире, Финляндия, Россия, Евросоюз
Финляндия перестанет принимать небиометрические российские паспорта

Финляндия с 1 июня перестанет принимать небиометрические российские паспорта

© AP Photo / David GoldmanФинский флаг на судне
Финский флаг на судне - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / David Goldman
Финский флаг на судне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Финляндия с 1 июня перестанет принимать выданные в России небиометрические паспорта, сообщило в понедельник министерство иностранных дел республики.
"Финляндия с 1 июня 2026 года не будет принимать небиометрические паспорта, выданные Россией", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обложки заграничных паспортов РФ - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Германия и Румыния больше не признают российские паспорта без биометрии
1 января, 00:52
Как уточняет МИД, некоторые случаи подпадают под исключения. В частности, Финляндия будет принимать паспорта без биометрии от лиц младше 18 лет. Также будут приниматься небиометрические паспорта владельцев, которым Финляндия предоставила вид на жительство до 1 июня 2026 года. Кроме того, по небиометрическому паспорту можно будет подать заявление на продление финского вида на жительство.
"Небиометрический паспорт лица, подающего заявление на получение разрешения на въезд или проживающего в стране по особой причине, может быть принят в индивидуальном порядке", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, данное решение предусматривает переходный период с 1 июня до 31 декабря 2026 года.
В течение этого периода Финляндия будет принимать выданные в России небиометрические паспорта, содержащие действующую визу, выданную Финляндией до 1 июня, а также паспорта, содержащие действующую визу или вид на жительство, выданные другой страной ЕС или страной Шенгенской зоны до 1 июня.
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
МИД отметил рост обращений россиян за биометрическими паспортами
10 февраля, 17:16
 
В миреФинляндияРоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала