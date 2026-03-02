Финляндия перестанет принимать небиометрические российские паспорта

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Финляндия с 1 июня перестанет принимать выданные в России небиометрические паспорта, сообщило в понедельник министерство иностранных дел республики.

"Небиометрический паспорт лица, подающего заявление на получение разрешения на въезд или проживающего в стране по особой причине, может быть принят в индивидуальном порядке", - говорится в сообщении.