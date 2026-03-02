https://ria.ru/20260302/finlyandiya-2077943085.html
Финляндия перестанет принимать небиометрические российские паспорта
Финляндия с 1 июня перестанет принимать выданные в России небиометрические паспорта, сообщило в понедельник министерство иностранных дел республики. РИА Новости, 02.03.2026
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Финляндия с 1 июня перестанет принимать выданные в России небиометрические паспорта, сообщило в понедельник министерство иностранных дел республики.
"Финляндия с 1 июня 2026 года не будет принимать небиометрические паспорта, выданные Россией", - говорится в сообщении на сайте
ведомства.
Как уточняет МИД, некоторые случаи подпадают под исключения. В частности, Финляндия
будет принимать паспорта без биометрии от лиц младше 18 лет. Также будут приниматься небиометрические паспорта владельцев, которым Финляндия предоставила вид на жительство до 1 июня 2026 года. Кроме того, по небиометрическому паспорту можно будет подать заявление на продление финского вида на жительство.
"Небиометрический паспорт лица, подающего заявление на получение разрешения на въезд или проживающего в стране по особой причине, может быть принят в индивидуальном порядке", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, данное решение предусматривает переходный период с 1 июня до 31 декабря 2026 года.
В течение этого периода Финляндия будет принимать выданные в России
небиометрические паспорта, содержащие действующую визу, выданную Финляндией до 1 июня, а также паспорта, содержащие действующую визу или вид на жительство, выданные другой страной ЕС
или страной Шенгенской зоны до 1 июня.