10:33 02.03.2026 (обновлено: 21:00 02.03.2026)
На Западе высказались о России после заявления Британии, Франции и ФРГ
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X высказался о России после заявления Парижа, Берлина и Лондона из-за ответа Ирана на удары
в мире, россия, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
© REUTERS / WANAДым на месте американо-израильского удара по Тегерану
© REUTERS / WANA
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X высказался о России после заявления Парижа, Берлина и Лондона из-за ответа Ирана на удары США.

"Вот и все: они хотят увязнуть в этой "превентивной войне". Это было так предсказуемо! Те же самые люди, которые уже обожают воевать с Россией, бросаются в другую войну, которая не является нашей!" — говорится в публикации.
Так политик отреагировал на совместное сообщение лидеров трех стран, что они потрясены "неизбирательными и несоразмерными ракетными ударами, нанесенными Ираном по странам региона, в том числе тем, которые не участвовали в первоначальных военных операциях США и Израиля".

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с Исламской Республикой Иран переговоры по "ядерному досье".

В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить флот и оборонную промышленность Ирана, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке. В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
В миреРоссияИранСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
