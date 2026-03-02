Рейтинг@Mail.ru
Джабраилов в последнее время находился в кризисе, рассказал его адвокат - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/dzhabrailov-2077898596.html
Джабраилов в последнее время находился в кризисе, рассказал его адвокат
Джабраилов в последнее время находился в кризисе, рассказал его адвокат - РИА Новости, 02.03.2026
Джабраилов в последнее время находился в кризисе, рассказал его адвокат
Бизнесмен Умар Джабраилов в последнее время находился в кризисе, который пережить не смог, сообщил РИА Новости адвокат Александр Карабанов, ранее представлявший РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T14:15:00+03:00
2026-03-02T14:15:00+03:00
москва
умар джабраилов
александр карабанов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077861610_0:393:1587:1286_1920x0_80_0_0_6527ec8f3e0fd149f1aef43fe6ec97b9.jpg
https://ria.ru/20260302/dzhabrailov-2077874391.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077861610_0:225:1588:1415_1920x0_80_0_0_5d1ed576bab761035d946393ff90545b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, умар джабраилов, александр карабанов, общество
Москва, Умар Джабраилов, Александр Карабанов, Общество
Джабраилов в последнее время находился в кризисе, рассказал его адвокат

Адвокат Карабанов: Джабраилов в последнее время находился в кризисе

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаУмар Джабраилов
Умар Джабраилов - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Умар Джабраилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Бизнесмен Умар Джабраилов в последнее время находился в кризисе, который пережить не смог, сообщил РИА Новости адвокат Александр Карабанов, ранее представлявший его интересы в судах.
"Из моего общения с ним в последнее время сложилось впечатление, что он находился в кризисе. Я предполагаю, что он не смог смириться с нынешней реальностью, что уже не такой влиятельный, богатый человек, как был ранее. Сейчас, в общем-то, очередной кризис пережить просто не смог", - рассказал собеседник агентства.
В понедельник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Джабраилов найден с огнестрельным ранением головы в квартире в центре Москвы, его доставили в больницу, где он скончался. По информации собеседника агентства, возле бизнесмена был обнаружен пистолет Luger Parabellum.
Близкий к семье Джабраилова источник агентства сообщил, что тело будет доставлено в Чечню, похороны пройдут в родовом селе Новые Атаги.
Бизнесмен Умар Джабраилов - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Умар Джабраилов: чем известен, причина смерти, скандалы и биография
Вчера, 19:13
 
МоскваУмар ДжабраиловАлександр КарабановОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала