Джабраилов в последнее время находился в кризисе, рассказал его адвокат

Бизнесмен Умар Джабраилов в последнее время находился в кризисе, который пережить не смог, сообщил РИА Новости адвокат Александр Карабанов, ранее представлявший РИА Новости, 02.03.2026
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Бизнесмен Умар Джабраилов в последнее время находился в кризисе, который пережить не смог, сообщил РИА Новости адвокат Александр Карабанов, ранее представлявший его интересы в судах.
"Из моего общения с ним в последнее время сложилось впечатление, что он находился в кризисе. Я предполагаю, что он не смог смириться с нынешней реальностью, что уже не такой влиятельный, богатый человек, как был ранее. Сейчас, в общем-то, очередной кризис пережить просто не смог", - рассказал собеседник агентства.
В понедельник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Джабраилов
найден с огнестрельным ранением головы в квартире в центре Москвы
, его доставили в больницу, где он скончался. По информации собеседника агентства, возле бизнесмена был обнаружен пистолет Luger Parabellum.
Близкий к семье Джабраилова источник агентства сообщил, что тело будет доставлено в Чечню, похороны пройдут в родовом селе Новые Атаги.