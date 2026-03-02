Джабраилов в последнее время находился в кризисе, рассказал его адвокат

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Бизнесмен Умар Джабраилов в последнее время находился в кризисе, который пережить не смог, сообщил РИА Новости адвокат Александр Карабанов, ранее представлявший его интересы в судах.

"Из моего общения с ним в последнее время сложилось впечатление, что он находился в кризисе. Я предполагаю, что он не смог смириться с нынешней реальностью, что уже не такой влиятельный, богатый человек, как был ранее. Сейчас, в общем-то, очередной кризис пережить просто не смог", - рассказал собеседник агентства.