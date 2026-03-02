Экспертиза в 2017 году не выявила у Джабраилова проблем с психикой

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Экс-сенатор Умар Джабраилов после стрельбы в столичном отеле в 2017 году проходил судебно-психиатрическую экспертизу, которая не выявила у него проблем с психикой, следует из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Джабраилов в августе 2017 года несколько раз выстрелил из наградного пистолета в потолок номера элитного отеля в центре Москвы. Позднее бывший сенатор публично извинился за свое поведение и объяснил его своей "нервной системой, переживаниями и состоянием нервного срыва, аффекта". Также Джабраилов упоминал, что он "человек контуженый" - "участник боевых действий, офицер запаса - в Чечне воевал когда-то во время режима КТО". Впоследствии суд оштрафовал его на 500 тысяч рублей, а наградной пистолет постановил передать в органы внутренних дел.