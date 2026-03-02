Рейтинг@Mail.ru
Экспертиза в 2017 году не выявила у Джабраилова проблем с психикой
13:07 02.03.2026 (обновлено: 13:22 02.03.2026)
Экспертиза в 2017 году не выявила у Джабраилова проблем с психикой
москва, россия, умар джабраилов, происшествия
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Экс-сенатор Умар Джабраилов после стрельбы в столичном отеле в 2017 году проходил судебно-психиатрическую экспертизу, которая не выявила у него проблем с психикой, следует из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В понедельник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Джабраилов найден с огнестрельным ранением головы в квартире в центре Москвы, его доставили в больницу, где он скончался. По информации собеседника агентства, возле бизнесмена был обнаружен пистолет Luger Parabellum.
Бизнесмен Умар Джабраилов - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Умар Джабраилов: чем известен, причина смерти, скандалы и биография
Вчера, 19:13
"Джабраилову проведена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, и, согласно заключению комиссии экспертов от 22 сентября 2017 года, Джабраилов каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием не страдал и не страдает", - говорится в документе.
Согласно материалам, сам Джабраилов признаков временного психического расстройства либо иного болезненного состояния психики также у себя не обнаруживал.
"В применении в отношении Джабраилова принудительных мер медицинского характера, предусмотренных статьями 97, 99 УК РФ, в прохождении лечения от наркомании и медицинской и социальной реабилитации в порядке, установленном статьей 72.1 УК РФ, Джабраилов не нуждается", - приводятся выводы экспертов в документе.
Джабраилов в августе 2017 года несколько раз выстрелил из наградного пистолета в потолок номера элитного отеля в центре Москвы. Позднее бывший сенатор публично извинился за свое поведение и объяснил его своей "нервной системой, переживаниями и состоянием нервного срыва, аффекта". Также Джабраилов упоминал, что он "человек контуженый" - "участник боевых действий, офицер запаса - в Чечне воевал когда-то во время режима КТО". Впоследствии суд оштрафовал его на 500 тысяч рублей, а наградной пистолет постановил передать в органы внутренних дел.
Умар Джабраилов - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Джабраилов, предварительно, не оставил предсмертной записки
Вчера, 11:58
 
МоскваРоссияУмар ДжабраиловПроисшествия
 
 
