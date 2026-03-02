Рейтинг@Mail.ru
Джабраилов в соцсетях беспокоился из-за ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/dzhabrailov-2077844188.html
Джабраилов в соцсетях беспокоился из-за ситуации на Ближнем Востоке
Джабраилов в соцсетях беспокоился из-за ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
Джабраилов в соцсетях беспокоился из-за ситуации на Ближнем Востоке
Бизнесмен Умар Джабраилов в последнем сообщении в своем Telegram-канале беспокоился из-за ситуации на Ближнем Востоке. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T11:54:00+03:00
2026-03-02T11:54:00+03:00
в мире
ближний восток
москва
дубай
умар джабраилов
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077828908_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_82f52152fab48fca398b4ba240d64698.jpg
https://ria.ru/20260302/dzhabrailov-2077842900.html
ближний восток
москва
дубай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последнее сообщение Джабраилова в социальных сетях
Умер бизнесмен Умар Джабраилов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
2026-03-02T11:54
true
PT0M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077828908_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9e8907368c3c40f2fbe001c211b8f170.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, москва, дубай, умар джабраилов, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, Москва, Дубай, Умар Джабраилов, Военная операция США и Израиля против Ирана
Джабраилов в соцсетях беспокоился из-за ситуации на Ближнем Востоке

Джабраилов на видео в соцсетях беспокоился из-за ситуации на Ближнем Востоке

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Бизнесмен Умар Джабраилов в последнем сообщении в своем Telegram-канале беспокоился из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Джабраилов найден в квартире в центре Москвы, его доставили в больницу, где он скончался.
"Мне мои знакомые продолжают посылать видео взрывов, которые происходят в Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах. Все это результат эскалации напряженной обстановки вокруг Ирана, действий Израиля и США. Я крайне обеспокоен тем, что там находятся наши туристы, и желаю всем, чтобы миновала беда, чтобы не коснулась никого из наших эта трагедия и чтобы вы быстрее вернулись домой. Всем добра, любви и счастья", - говорит Джабраилов на видео, опубликованном в воскресенье днем.
Умар Джабраилов - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В правоохранительных органах сообщили детали смерти Джабраилова
Вчера, 11:50
 
В миреБлижний ВостокМоскваДубайУмар ДжабраиловВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала