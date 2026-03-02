В правоохранительных органах сообщили детали смерти Джабраилова

МОСКВА, 2 марта — РИА Новости. Бизнесмен Умар Джабраилов, по предварительным данным, покончил с собой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Криминальной составляющей нет. Предварительно, он покончил с собой", — сказал собеседник агентства.

Здание, в котором бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой

Здание, в котором бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой

Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Джабраилов найден в квартире в центре Москвы, его доставили в больницу, где он скончался.