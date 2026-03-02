Рейтинг@Mail.ru
В правоохранительных органах сообщили детали смерти Джабраилова
11:50 02.03.2026 (обновлено: 13:27 02.03.2026)
В правоохранительных органах сообщили детали смерти Джабраилова
В правоохранительных органах сообщили детали смерти Джабраилова - РИА Новости, 02.03.2026
В правоохранительных органах сообщили детали смерти Джабраилова
Бизнесмен Умар Джабраилов, по предварительным данным, покончил с собой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 02.03.2026
происшествия, москва, умар джабраилов
Происшествия, Москва, Умар Джабраилов
В правоохранительных органах сообщили детали смерти Джабраилова

Бизнесмен Умар Джабраилов, по предварительным данным, покончил с собой

Умар Джабраилов
Умар Джабраилов - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Умар Джабраилов. Архивное фото
МОСКВА, 2 марта — РИА Новости. Бизнесмен Умар Джабраилов, по предварительным данным, покончил с собой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Криминальной составляющей нет. Предварительно, он покончил с собой", — сказал собеседник агентства.

Здание, в котором бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой
Здание, в котором бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Здание, в котором бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Джабраилов найден в квартире в центре Москвы, его доставили в больницу, где он скончался.
 
Происшествия Москва Умар Джабраилов
 
 
