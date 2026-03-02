Представители ООН в Иране целы и невредимы, заявил Дюжаррик

ООН, 2 мар – РИА Новости. Представители ООН в Иране целы и невредимы в свете агрессии США и Израиля против ИРИ, сообщил в ответ на вопрос РИА Новости представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.
"К счастью, все целы и невредимы", – сказал он в ходе брифинга для журналистов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Трамп допустил продление операции против Ирана
Вчера, 19:57