Российская туристка рассказала о новых взрывах в Дубае

ВОЛГОГРАД, 28 фев - РИА Новости. Российская туристка рассказала РИА Новости, что в понедельник утром в Дубае слышны звуки взрывов.
"Вот сейчас опять ПВО что-то сбило, звук взрыва был сильный. Видимо, опять небо не откроют", - сообщила РИА Новости Екатерина.
По ее словам, в Дубае, в целом, спокойная обстановка, только город словно опустел. Она отметила, что пока не волнуется о вылете домой, ее рейс запланирован через несколько дней, авиакомпания не сообщала обо отмене.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.