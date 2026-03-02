Рейтинг@Mail.ru
Российская туристка рассказала о новых взрывах в Дубае - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:49 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/dubay-2077787439.html
Российская туристка рассказала о новых взрывах в Дубае
Российская туристка рассказала о новых взрывах в Дубае - РИА Новости, 02.03.2026
Российская туристка рассказала о новых взрывах в Дубае
Российская туристка рассказала РИА Новости, что в понедельник утром в Дубае слышны звуки взрывов. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T08:49:00+03:00
2026-03-02T08:49:00+03:00
в мире
дубай
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077651373_0:161:3355:2048_1920x0_80_0_0_e1ec93c84f1df591fd7c4366a6872c4e.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077670734.html
дубай
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077651373_624:0:3355:2048_1920x0_80_0_0_e8a8835e36008a221aecf150200ebede.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дубай, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана

Российская туристка рассказала о новых взрывах в Дубае

© REUTERS / Rula RouhanaОчередь на АЗС в Дубае, ОАЭ
Очередь на АЗС в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Rula Rouhana
Очередь на АЗС в Дубае, ОАЭ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОЛГОГРАД, 28 фев - РИА Новости. Российская туристка рассказала РИА Новости, что в понедельник утром в Дубае слышны звуки взрывов.
"Вот сейчас опять ПВО что-то сбило, звук взрыва был сильный. Видимо, опять небо не откроют", - сообщила РИА Новости Екатерина.
По ее словам, в Дубае, в целом, спокойная обстановка, только город словно опустел. Она отметила, что пока не волнуется о вылете домой, ее рейс запланирован через несколько дней, авиакомпания не сообщала обо отмене.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
08:00
 
В миреДубайСШАИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала