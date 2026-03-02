Российская туристка рассказала о новых взрывах в Дубае

ВОЛГОГРАД, 28 фев - РИА Новости. Российская туристка рассказала РИА Новости, что в понедельник утром в Дубае слышны звуки взрывов.

"Вот сейчас опять ПВО что-то сбило, звук взрыва был сильный. Видимо, опять небо не откроют", - сообщила РИА Новости Екатерина.