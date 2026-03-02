В Барнауле автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

БАРНАУЛ, 2 мар - РИА Новости. Двенадцать человек пострадали при столкновении автобуса городского маршрута и грузовика в Барнауле, им оказывают медпомощь, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.

Ранее со ссылкой на главк МВД по региону сообщалось, что в понедельник на Змеиногорском тракте в Барнауле автобус ПАЗ городского маршрута №109 допустил столкновение с грузовым автомобилем "МАН" с прицепом, который остановился на запрещающий сигнал светофора.