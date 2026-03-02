https://ria.ru/20260302/dtp-2077825052.html
В Барнауле автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Барнауле автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.03.2026
В Барнауле автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
Двенадцать человек пострадали при столкновении автобуса городского маршрута и грузовика в Барнауле, им оказывают медпомощь, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T11:21:00+03:00
2026-03-02T11:21:00+03:00
2026-03-02T11:21:00+03:00
происшествия
барнаул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg
https://ria.ru/20250902/dtp-2013819574.html
барнаул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9293c3da9f5d10b52a82c0ebd67a7bf9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, барнаул
В Барнауле автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Барнауле 12 человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком
БАРНАУЛ, 2 мар - РИА Новости. Двенадцать человек пострадали при столкновении автобуса городского маршрута и грузовика в Барнауле, им оказывают медпомощь, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.
«
"Предварительно, пострадали 12 человек, им оказывают медпомощь", - заявили в силовых структурах.
Ранее со ссылкой на главк МВД по региону сообщалось, что в понедельник на Змеиногорском тракте в Барнауле автобус ПАЗ городского маршрута №109 допустил столкновение с грузовым автомобилем "МАН" с прицепом, который остановился на запрещающий сигнал светофора.