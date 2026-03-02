Рейтинг@Mail.ru
В Барнауле автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
11:21 02.03.2026
В Барнауле автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Барнауле автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.03.2026
В Барнауле автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
Двенадцать человек пострадали при столкновении автобуса городского маршрута и грузовика в Барнауле, им оказывают медпомощь, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 02.03.2026
В Барнауле автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Барнауле 12 человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком

Автомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
БАРНАУЛ, 2 мар - РИА Новости. Двенадцать человек пострадали при столкновении автобуса городского маршрута и грузовика в Барнауле, им оказывают медпомощь, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.
"Предварительно, пострадали 12 человек, им оказывают медпомощь", - заявили в силовых структурах.
Ранее со ссылкой на главк МВД по региону сообщалось, что в понедельник на Змеиногорском тракте в Барнауле автобус ПАЗ городского маршрута №109 допустил столкновение с грузовым автомобилем "МАН" с прицепом, который остановился на запрещающий сигнал светофора.
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2025 году
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2025 году
2 сентября 2025, 13:01
 
Происшествия
 
 
