Умер драматург Николай Коляда
Драматург Николай Коляда скончался в Екатеринбурге в возрасте 68 лет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Денис Паслер. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T07:00:00+03:00
2026-03-02T07:00:00+03:00
2026-03-02T09:28:00+03:00
екатеринбург
николай коляда
культура
коляда-театр
денис паслер
россия
свердловская область
екатеринбург
россия
свердловская область
Умер драматург Николай Коляда
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар – РИА Новости.
Драматург Николай Коляда скончался в Екатеринбурге в возрасте 68 лет, сообщил в своем Telegram-канале
губернатор региона Денис Паслер.
«
"Невосполнимая утрата не только для Свердловской области, но и всей России. Ушел из жизни выдающийся драматург, актер, режиссер Николай Владимирович Коляда", – написал Паслер.
Как отметил глава региона, драматург всю жизнь посвятил театральному искусству и "всегда оставался верен себе".
Глава Свердловской области отметил, что имя Николая Коляды, как и проекты, созданные им, известны далеко за пределами Среднего Урала. Каждый год благодаря театральному фестивалю, созданному им, Екатеринбург погружался в атмосферу настоящего праздника, добавил Паслер.
Ведущая актриса "Коляда-театра" Тамара Зимина 27 февраля рассказывала РИА Новости, что драматург находится в коме под наблюдением врачей. Его госпитализация не повлияла на работу "Коляда-театра", спектакли не отменяются, ранее уточняла агентству замдиректора театра и заведующая труппой Эка Вашакидзе.
Николай Коляда — выдающийся театральный деятель России, драматург и писатель, актер и режиссер, автор более ста пьес, 38 из них поставлено в разное время в театрах России, ближнего и дальнего зарубежья. Он родился 4 декабря 1957 года в Казахстане. Его "Коляда-театр", гастролирующий по стране и всему миру, был создан в день рождения своего художественного руководителя в 2001 году.