Умер драматург Николай Коляда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Драматург Николай Коляда скончался в Екатеринбурге в возрасте 68 лет, сообщил в своем Драматург Николай Коляда скончался в Екатеринбурге в возрасте 68 лет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Денис Паслер.

« "Невосполнимая утрата не только для Свердловской области, но и всей России. Ушел из жизни выдающийся драматург, актер, режиссер Николай Владимирович Коляда", – написал Паслер.

Как отметил глава региона, драматург всю жизнь посвятил театральному искусству и "всегда оставался верен себе".

Глава Свердловской области отметил, что имя Николая Коляды, как и проекты, созданные им, известны далеко за пределами Среднего Урала. Каждый год благодаря театральному фестивалю, созданному им, Екатеринбург погружался в атмосферу настоящего праздника, добавил Паслер.

Ведущая актриса "Коляда-театра" Тамара Зимина 27 февраля рассказывала РИА Новости, что драматург находится в коме под наблюдением врачей. Его госпитализация не повлияла на работу "Коляда-театра", спектакли не отменяются, ранее уточняла агентству замдиректора театра и заведующая труппой Эка Вашакидзе.