Ракова рассказала о победителях чемпионата "Московские профессионалы"

13:29 02.03.2026
© Фото : пресс-служба комплекса социального развития МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
© Фото : пресс-служба комплекса социального развития Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Победителями и призерами чемпионата "Московские профессионалы" стали почти 1000 школьников и студентов столичных колледжей, свыше 800 конкурсантов получили сертификаты на стажировку, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"На чемпионате по профмастерству столичные школьники и студенты колледжей показывают свои навыки и знания в профессиях, которые сегодня особенно востребованы на рынке труда. В этот раз соревнования охватили более 300 компетенций, 14 из которых - новые. Особое внимание уделили направлениям, связанным с промышленными и цифровыми технологиями, искусственным интеллектом и медициной. Чемпионат проходил на 36 площадках столичных колледжей. Участники конкурса выполняли задания, разработанные совместно с профильными работодателями. Его победителями и призерами стали почти 1000 школьников и студентов столичных колледжей", - рассказала Ракова.
Она отметила, что более 800 конкурсантов ждут стажировки, остальные посетят профессиональные мастер-классы и интерактивы, а также экскурсии на производстве.
Заммэра отметила, что заявки на участие в "Московских профессионалах" подали 37 тысяч школьников и студентов колледжей, более 2 тысяч из них боролись за медали в финале. Молодые специалисты показывали навыки на скорость и точность, демонстрировали свои умения работать в реальных ситуациях и нестандартных условиях. Например, в Московском государственном образовательном комплексе участники соревновались в компетенции "инженер-технолог машиностроения": разрабатывали технологические процессы сборки и обработки деталей, рассчитывали количество нужного оборудования и писали код программы для обработки деталей.
"На базе флагманского центра практической подготовки колледжей Москвы в индустриальном парке "Руднево" молодые люди обрабатывали детали на фрезерных станках, настраивали траекторию полета и управляли дронами, сваривали металлоконструкции, производили сборку и установку элементов роботизированной системы. Площадка стала лидером по числу направлений - в "Руднево" прошли соревнования по 12 уникальным компетенциям. Среди них - работы на фрезерных универсальных станках, летающая робототехника, мехатроника и другие", - уточнила Ракова.
Она подчеркнула, что задания для конкурсантов разрабатывали партнеры чемпионата, в числе которых предприятия госкорпораций "Ростех" и "Роскосмос", "Мосэнерго", Московский метрополитен, Главное управление МЧС России по Москве, "Российские железные дороги", Сбербанк, сеть ресторанов "Кофемания", "ИЭК Холдинг", Estel и другие. Они вместе с экспертами оценивали уровень подготовки студентов и подбирали для себя потенциальных работников. Партнерами конкурса стали свыше 200 ведущих компаний.
Победители и призеры войдут в состав сборной, которая представит столицу на федеральных состязаниях, заключила заммэра.
МоскваРоссияАнастасия РаковаРостехРоскосмосМосэнерго
 
 
