Британия перемещает семьи персонала с базы Акротири на Кипре - РИА Новости, 02.03.2026
10:46 02.03.2026
Британия перемещает семьи персонала с базы Акротири на Кипре
Британия перемещает семьи персонала с базы Акротири на Кипре
Великобритания перемещает в другое жилье семьи персонала с базы Акротири на Кипре, которая подверглась удару БПЛА, заявил в понедельник представитель... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T10:46:00+03:00
2026-03-02T10:46:00+03:00
Британия перемещает семьи персонала с базы Акротири на Кипре

МО Британии: Королевство перемещает семьи персонала с базы Акротири на Кипре

База ВВС Великобритании Акротири на Кипре
База ВВС Великобритании Акротири на Кипре
© AP Photo / Petros Karadjias
База ВВС Великобритании Акротири на Кипре. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Великобритания перемещает в другое жилье семьи персонала с базы Акротири на Кипре, которая подверглась удару БПЛА, заявил в понедельник представитель министерства обороны королевства.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"В качестве меры предосторожности мы перемещаем членов семей, проживающих на базе ВВС Акротири, в альтернативное жилье на острове Кипр. Наша база и персонал продолжают работать в обычном режиме, обеспечивая безопасность Великобритании и защищая наши интересы", - приводит слова представителя ведомства телеканал Sky News.
Ранее в понедельник пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис заявил, что удар по базе ВВС Великобритании Акротири был нанесен беспилотником, он назвал ущерб незначительным. Министерство обороны Великобритании подтвердило предполагаемый удар БПЛА по базе Акротири, заявив, что система защиты войск в регионе находится на высоком уровне, писала газета Independent.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
 
