Британия перемещает семьи персонала с базы Акротири на Кипре

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Великобритания перемещает в другое жилье семьи персонала с базы Акротири на Кипре, которая подверглась удару БПЛА, заявил в понедельник представитель министерства обороны королевства.
"В качестве меры предосторожности мы перемещаем членов семей, проживающих на базе ВВС Акротири, в альтернативное жилье на острове Кипр. Наша база и персонал продолжают работать в обычном режиме, обеспечивая безопасность Великобритании и защищая наши интересы", - приводит слова представителя ведомства телеканал Sky News.
Ранее в понедельник пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис заявил, что удар по базе ВВС Великобритании Акротири был нанесен беспилотником, он назвал ущерб незначительным. Министерство обороны Великобритании подтвердило предполагаемый удар БПЛА по базе Акротири, заявив, что система защиты войск в регионе находится на высоком уровне, писала газета Independent.
