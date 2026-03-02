Команда Большунова выиграла медиаэстафету на ЧР по легкой атлетике

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Команда желтых, за которую выступал трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, заняла первое место в медиаэстафете 4 по 200 м на чемпионате России по легкой атлетике, который проходит в Южно-Сахалинске.
Помимо Большунова в забеге в составах других команд приняли участие олимпийские чемпионы по лыжным гонкам в эстафете Вероника Степанова и Денис Спицов.
Команду победителей представляли Большунов, Иван Кузнецов, София Мирошниченко и Илья Латыпов, они показали результат 1 минута 54,84 секунды. Второй стала команда оранжевых (1.55,03) в составе Степана Журавченко, Андрея Лукина, Алексея Зырянова и Степановой, третьей - команда фиолетовых (1.55,82), за которую выступали Александр Хорошилов, Виктория Баркова, Дмитрий Беломестнов и Спицов.
«
"Я не волновался, что могу проиграть. Так что это в первую очередь такое, можно сказать, новое соревнование, поэтому любое место здесь отлично", - сказал журналистам Большунов после победы.
Чемпионат России в помещении завершится 3 марта.