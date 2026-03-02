https://ria.ru/20260302/bloger-2078036661.html
Украинского блогера внесли в базу сайта "Миротворец"
TikTok-блогер из Черниговской области Игорь Латышев, критикующий украинские власти, внесен в скандально известную базу "Миротворец" за якобы срыв мобилизации,... РИА Новости, 02.03.2026
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. TikTok-блогер из Черниговской области Игорь Латышев, критикующий украинские власти, внесен в скандально известную базу "Миротворец" за якобы срыв мобилизации, выяснило РИА Новости, изучив данные.
В своих роликах он критикует деятельность ТЦК, называя ее незаконной.
Личные данные блогера попали в "Миротворец" 2 марта, а среди причин указаны "осознанные действия, направленные на дискредитацию и деморализацию силовых структур Украины
… подрыв обороноспособности Украины и срыв мобилизационных мероприятий".