Украинского блогера внесли в базу сайта "Миротворец" - РИА Новости, 02.03.2026
22:17 02.03.2026
Украинского блогера внесли в базу сайта "Миротворец"
Украинского блогера внесли в базу сайта "Миротворец"
TikTok-блогер из Черниговской области Игорь Латышев, критикующий украинские власти, внесен в скандально известную базу "Миротворец" за якобы срыв мобилизации,... РИА Новости, 02.03.2026
2026
украина, в мире
Украина, В мире
Украинского блогера внесли в базу сайта "Миротворец"

Украинского блогера Латышева внесли в "Миротворец" за якобы срыв мобилизации

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. TikTok-блогер из Черниговской области Игорь Латышев, критикующий украинские власти, внесен в скандально известную базу "Миротворец" за якобы срыв мобилизации, выяснило РИА Новости, изучив данные.
В своих роликах он критикует деятельность ТЦК, называя ее незаконной.
Личные данные блогера попали в "Миротворец" 2 марта, а среди причин указаны "осознанные действия, направленные на дискредитацию и деморализацию силовых структур Украины… подрыв обороноспособности Украины и срыв мобилизационных мероприятий".
Любовь Соболь* - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Любовь Соболь* попала в базу данных сайта "Миротворец"
28 февраля, 23:14
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
