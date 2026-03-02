Рейтинг@Mail.ru
Ближний Восток находится на грани большой войны, заявил посол России - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/blizhniy-vostok-2077837520.html
Ближний Восток находится на грани большой войны, заявил посол России
Ближний Восток находится на грани большой войны, заявил посол России - РИА Новости, 02.03.2026
Ближний Восток находится на грани большой войны, заявил посол России
Ближневосточный регион находится на грани большой войны, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T11:39:00+03:00
2026-03-02T11:39:00+03:00
израиль
ливан
россия
анатолий викторов
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998122579_0:49:943:579_1920x0_80_0_0_ebcb0936eb9466dce42e685eede8fc5b.jpg
https://ria.ru/20260302/evropa-2077808291.html
израиль
ливан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998122579_53:0:890:628_1920x0_80_0_0_37e393da8c03bf8e6d72c9c222440e98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, ливан, россия, анатолий викторов, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
Израиль, Ливан, Россия, Анатолий Викторов, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
Ближний Восток находится на грани большой войны, заявил посол России

Викторов: Ближневосточный регион находится на грани большой войны

© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииАнатолий Викторов
Анатолий Викторов - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
Анатолий Викторов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Ближневосточный регион находится на грани большой войны, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
"Сейчас вообще регион находится на грани большой войны. И не только регион. Вот о чем нужно говорить. А в Ливане израильские власти, во-первых, не прекращали своих операций, а сейчас такая ситуация, когда любой повод может быть использован... либо реально какую-то угрозу безопасности Израиля может представлять", - сказал посол ИС "Вести", отвечая на вопрос о военной операции Израиля против Ливана.
Ранее израильская армия сообщила о начале ударов по целям движения "Хезболлах" на территории Ливана.
Флаг Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Несколько стран Европы в гневе из-за ситуации на Ближнем Востоке, пишет FT
Вчера, 10:28
 
ИзраильЛиванРоссияАнатолий ВикторовХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала