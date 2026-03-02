Китай призвал прекратить военные действия на Ближнем Востоке

ПЕКИН, 2 мар – РИА Новости. Китай призывает все стороны прекратить военные действия и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.