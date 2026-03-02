Китай призвал прекратить военные действия на Ближнем Востоке

ПЕКИН, 2 мар – РИА Новости. Китай призывает все стороны прекратить военные действия и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"Призываем все стороны прекратить военные действия и предотвратить дальнейшее расползание конфликта", - заявила Мао Нин.
Дипломат подчеркнула, что "Китай готов сотрудничать с международным сообществом для активного содействия миру и предотвращению конфликтов, для продвижения урегулирования проблем путем диалога и переговоров, а также для защиты мира на Ближнем Востоке и во всем мире".
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.