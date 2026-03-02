Рейтинг@Mail.ru
22:33 02.03.2026
Стоимость билета на рейс Маскат-Ереван начинается с 1140 евро
в мире
сша
иран
маскат (город)
в мире, сша, иран, маскат (город)
В мире, США, Иран, Маскат (город)
© РИА Новости / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкПассажир держит посадочный талон
Пассажир держит посадочный талон - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Пассажир держит посадочный талон . Архивное фото
ЕРЕВАН, 2 мар - РИА Новости. Стоимость билета на рейс Маскат-Ереван, который выполнит 3 марта авиакомпания Flyone Armenia, начинается 1140 евро, свидетельствуют данные онлайн-приложения перевозчика.
"В связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией авиакомпания Flyone Armenia объявляет о выполнении специального рейса по маршруту Маскат (Оман) – Ереван, который состоится 3 марта", - говорится в сообщении компании.
Заказать билеты можно через мобильное приложение авиакомпании. Стоимость билетов начинается с 1140 евро. Отдельно придется заплатить за багаж.
Еще один рейс назначен на 4 марта. Стоимость билета в среду, согласно данным приложения, заявлена в 790 евро.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
