Стоимость билета на рейс Маскат-Ереван начинается с 1140 евро
Стоимость билета на рейс Маскат-Ереван, который выполнит 3 марта авиакомпания Flyone Armenia, начинается 1140 евро, свидетельствуют данные онлайн-приложения... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T22:33:00+03:00
в мире
сша
иран
маскат (город)
