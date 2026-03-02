https://ria.ru/20260302/biblio-globus-2077944670.html
"Библио-Глобус" организует вывозные рейсы из Дубая и Абу-Даби
"Библио-Глобус" организует вывозные рейсы из Дубая и Абу-Даби - РИА Новости, 02.03.2026
"Библио-Глобус" организует вывозные рейсы из Дубая и Абу-Даби
Туроператор "Библио-Глобус" сообщил о том, что во вторник, 3 марта, будут организованы специальные вывозные рейсы для российских туристов из Дубая и Абу-Даби. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T16:49:00+03:00
2026-03-02T16:49:00+03:00
2026-03-02T16:49:00+03:00
дубай
абу-даби
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104230/60/1042306026_0:186:2500:1592_1920x0_80_0_0_fec504225b6ec0d54b8e00a533da146e.jpg
https://ria.ru/20260301/turisty-2077686514.html
дубай
абу-даби
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104230/60/1042306026_67:0:2435:1776_1920x0_80_0_0_25a38af04ea214b06dd9a51201d1691c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дубай, абу-даби, в мире
"Библио-Глобус" организует вывозные рейсы из Дубая и Абу-Даби
"Библио-Глобус" организует вывозные рейсы из ОАЭ с третьего марта
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Туроператор "Библио-Глобус" сообщил о том, что во вторник, 3 марта, будут организованы специальные вывозные рейсы для российских туристов из Дубая и Абу-Даби.
"С 3 марта 2026 года будут организованы специальные вывозные рейсы из Дубая
и Абу-Даби
для туристов с датой окончания тура 28.02, 01.03 и 02.03", - говорится в сообщении в Telegram-канале
туроператора.
Туроператор подчеркнул, что необходимые сведения относительно конкретных рейсов, включая время вылета и номер рейса, будут своевременно предоставлены каждому туристу через личный кабинет его туристического агентства.