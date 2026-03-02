Рейтинг@Mail.ru
16:49 02.03.2026
"Библио-Глобус" организует вывозные рейсы из Дубая и Абу-Даби
"Библио-Глобус" организует вывозные рейсы из Дубая и Абу-Даби
"Библио-Глобус" организует вывозные рейсы из Дубая и Абу-Даби

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Туроператор "Библио-Глобус" сообщил о том, что во вторник, 3 марта, будут организованы специальные вывозные рейсы для российских туристов из Дубая и Абу-Даби.
"С 3 марта 2026 года будут организованы специальные вывозные рейсы из Дубая и Абу-Даби для туристов с датой окончания тура 28.02, 01.03 и 02.03", - говорится в сообщении в Telegram-канале туроператора.
Туроператор подчеркнул, что необходимые сведения относительно конкретных рейсов, включая время вылета и номер рейса, будут своевременно предоставлены каждому туристу через личный кабинет его туристического агентства.
Обстановка в аэропорту Дубая - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Туристы в Дубае будут питаться за свой счет при задержке рейсов
1 марта, 16:39
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
