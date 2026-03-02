Очевидцы сообщили об ударе по жилым высоткам в южном пригороде Бейрута

БЕЙРУТ, 2 мар - РИА Новости. Боевая авиация нанесла удары по жилым высотным зданиям в районе Хай Мади в южном пригороде Бейрута, рассказали РИА Новости очевидцы.

"Сначала был слышен сильный гул самолетов потом сильный взрыв, ракеты попали в жилой дом в районе Хай Мади, потом еще удар по зданию в Сфейр", - рассказал собеседник агентства.