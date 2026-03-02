Рейтинг@Mail.ru
Очевидцы сообщили об ударе по жилым высоткам в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 02.03.2026
14:23 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/beyrut-2077900521.html
Очевидцы сообщили об ударе по жилым высоткам в южном пригороде Бейрута
Очевидцы сообщили об ударе по жилым высоткам в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 02.03.2026
Очевидцы сообщили об ударе по жилым высоткам в южном пригороде Бейрута
Боевая авиация нанесла удары по жилым высотным зданиям в районе Хай Мади в южном пригороде Бейрута, рассказали РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 02.03.2026
в мире, бейрут, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Бейрут, Военная операция США и Израиля против Ирана
Очевидцы сообщили об ударе по жилым высоткам в южном пригороде Бейрута

РИА Новости: очевидцы сообщили об ударе по жилым высоткам в пригороде Бейрута

© REUTERS / Mohamed AzakirДым поднимается после израильских ударов по южным пригородам Бейрута, Ливан
Дым поднимается после израильских ударов по южным пригородам Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Mohamed Azakir
Дым поднимается после израильских ударов по южным пригородам Бейрута, Ливан
БЕЙРУТ, 2 мар - РИА Новости. Боевая авиация нанесла удары по жилым высотным зданиям в районе Хай Мади в южном пригороде Бейрута, рассказали РИА Новости очевидцы.
"Сначала был слышен сильный гул самолетов потом сильный взрыв, ракеты попали в жилой дом в районе Хай Мади, потом еще удар по зданию в Сфейр", - рассказал собеседник агентства.
По словам очевидца, на место прибыли бригады гражданской обороны, ведутся поисково-спасательные работы.
