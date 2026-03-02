https://ria.ru/20260302/beyrut-2077900521.html
Очевидцы сообщили об ударе по жилым высоткам в южном пригороде Бейрута
Очевидцы сообщили об ударе по жилым высоткам в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 02.03.2026
Очевидцы сообщили об ударе по жилым высоткам в южном пригороде Бейрута
Боевая авиация нанесла удары по жилым высотным зданиям в районе Хай Мади в южном пригороде Бейрута, рассказали РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T14:23:00+03:00
2026-03-02T14:23:00+03:00
2026-03-02T14:23:00+03:00
в мире
бейрут
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077857840_0:304:3100:2048_1920x0_80_0_0_0c2c16d7b2cb0b230857194dccbe3eba.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077670734.html
бейрут
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077857840_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_e9ba93b3a7417b8275f057578871bd3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бейрут, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Бейрут, Военная операция США и Израиля против Ирана
Очевидцы сообщили об ударе по жилым высоткам в южном пригороде Бейрута
РИА Новости: очевидцы сообщили об ударе по жилым высоткам в пригороде Бейрута
БЕЙРУТ, 2 мар - РИА Новости. Боевая авиация нанесла удары по жилым высотным зданиям в районе Хай Мади в южном пригороде Бейрута, рассказали РИА Новости очевидцы.
"Сначала был слышен сильный гул самолетов потом сильный взрыв, ракеты попали в жилой дом в районе Хай Мади, потом еще удар по зданию в Сфейр", - рассказал собеседник агентства.
По словам очевидца, на место прибыли бригады гражданской обороны, ведутся поисково-спасательные работы.