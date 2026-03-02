Рейтинг@Mail.ru
Белоусов поздравил военных, освободивших Резниковку и Дробышево в ДНР - РИА Новости, 02.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:37 02.03.2026
Белоусов поздравил военных, освободивших Резниковку и Дробышево в ДНР
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших населённые пункты Резниковка и Дробышево в Донецкой Народной Республике. РИА Новости, 02.03.2026
Белоусов поздравил военных, освободивших Резниковку и Дробышево в ДНР

Белоусов поздравил освобождавших Резниковку и Дробышево в ДНР российских бойцов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших населённые пункты Резниковка и Дробышево в Донецкой Народной Республике.
"Министр обороны РФ поздравил военнослужащих 123 отдельной гвардейской мотострелковой орденов Доблести бригады имени маршала К.Е. Ворошилова с освобождением населенного пункта Резниковка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства на платформе MAX.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Юг" освободили Резниковку в ДНР
Подразделения группировки войск Юг освободили Резниковку в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Юг" освободили Резниковку в ДНР
По словам министра, военнослужащие этого прославленного соединения проявляют храбрость и самоотверженность, продолжают освободительные бои. При освобождении Резниковки противник в очередной раз понес существенные потери и потерпел поражение, отметил Белоусов.
Глава ведомства подчеркнул, что в ходе спецоперации соединение выполняет задачи на самых сложных направлениях, его военнослужащие в упорных боях проявляют образцы храбрости и отваги, решительно громят врага.
Также Белоусов "поздравил командование и личный состав 252 мотострелкового полка и 237 танкового полка с освобождением населенного пункта Дробышево Донецкой Народной Республики", говорится в другом сообщении ведомства.
© Инфографика Подразделения группировки войск "Запад" освободили Дробышево в ДНР
 Подразделения группировки войск Запад освободили Дробышево в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили Дробышево в ДНР
Бойцы этих подразделений взламывают оборону противника и последовательно освобождают донецкую землю от неонацистов, отметил Белоусов. Освобождение Дробышево он назвал продолжением героического пути мотострелкового полка, которое навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества.
"В ходе проведения специальной военной операции военнослужащие 237 танкового полка, проявляя смелость и отвагу, успешно выполняют боевые задачи, уничтожают боевые порядки противника и отбрасывают его с занимаемых рубежей", – приводит министерство слова Белоусова.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
