Белоусов поздравил военных, освободивших Резниковку и Дробышево в ДНР

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших населённые пункты Резниковка и Дробышево в Донецкой Народной Республике.

"Министр обороны РФ поздравил военнослужащих 123 отдельной гвардейской мотострелковой орденов Доблести бригады имени маршала К.Е. Ворошилова с освобождением населенного пункта Резниковка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства на платформе MAX

© Инфографика Подразделения группировки войск "Юг" освободили Резниковку в ДНР © Инфографика Подразделения группировки войск "Юг" освободили Резниковку в ДНР

По словам министра, военнослужащие этого прославленного соединения проявляют храбрость и самоотверженность, продолжают освободительные бои. При освобождении Резниковки противник в очередной раз понес существенные потери и потерпел поражение, отметил Белоусов

Глава ведомства подчеркнул, что в ходе спецоперации соединение выполняет задачи на самых сложных направлениях, его военнослужащие в упорных боях проявляют образцы храбрости и отваги, решительно громят врага.

Также Белоусов "поздравил командование и личный состав 252 мотострелкового полка и 237 танкового полка с освобождением населенного пункта Дробышево Донецкой Народной Республики", говорится в другом сообщении ведомства.

© Инфографика Подразделения группировки войск "Запад" освободили Дробышево в ДНР © Инфографика Подразделения группировки войск "Запад" освободили Дробышево в ДНР

Бойцы этих подразделений взламывают оборону противника и последовательно освобождают донецкую землю от неонацистов, отметил Белоусов. Освобождение Дробышево он назвал продолжением героического пути мотострелкового полка, которое навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества.