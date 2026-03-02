https://ria.ru/20260302/belousov-2077905219.html
Белоусов поздравил военных, освободивших Резниковку и Дробышево в ДНР
Белоусов поздравил военных, освободивших Резниковку и Дробышево в ДНР - РИА Новости, 02.03.2026
Белоусов поздравил военных, освободивших Резниковку и Дробышево в ДНР
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших населённые пункты Резниковка и Дробышево в Донецкой Народной Республике. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T14:37:00+03:00
2026-03-02T14:37:00+03:00
2026-03-02T14:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
андрей белоусов
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044772400_0:189:2971:1860_1920x0_80_0_0_121db6ab40e1e300197e035f73f11073.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044772400_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_deddfd71633a62a9cb56aae4a9472be3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донецкая народная республика, андрей белоусов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Белоусов, Вооруженные силы РФ
Белоусов поздравил военных, освободивших Резниковку и Дробышево в ДНР
Белоусов поздравил освобождавших Резниковку и Дробышево в ДНР российских бойцов
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших населённые пункты Резниковка и Дробышево в Донецкой Народной Республике.
"Министр обороны РФ
поздравил военнослужащих 123 отдельной гвардейской мотострелковой орденов Доблести бригады имени маршала К.Е. Ворошилова с освобождением населенного пункта Резниковка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства на платформе MAX
.
По словам министра, военнослужащие этого прославленного соединения проявляют храбрость и самоотверженность, продолжают освободительные бои. При освобождении Резниковки противник в очередной раз понес существенные потери и потерпел поражение, отметил Белоусов
.
Глава ведомства подчеркнул, что в ходе спецоперации соединение выполняет задачи на самых сложных направлениях, его военнослужащие в упорных боях проявляют образцы храбрости и отваги, решительно громят врага.
Также Белоусов "поздравил командование и личный состав 252 мотострелкового полка и 237 танкового полка с освобождением населенного пункта Дробышево Донецкой Народной Республики", говорится в другом сообщении ведомства.
Бойцы этих подразделений взламывают оборону противника и последовательно освобождают донецкую землю от неонацистов, отметил Белоусов. Освобождение Дробышево он назвал продолжением героического пути мотострелкового полка, которое навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества.
"В ходе проведения специальной военной операции военнослужащие 237 танкового полка, проявляя смелость и отвагу, успешно выполняют боевые задачи, уничтожают боевые порядки противника и отбрасывают его с занимаемых рубежей", – приводит министерство слова Белоусова.