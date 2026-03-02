Рейтинг@Mail.ru
СМИ: база ВВС Британии на Кипре подверглась удару небольшого БПЛА - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:49 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/baza-2077763997.html
СМИ: база ВВС Британии на Кипре подверглась удару небольшого БПЛА
СМИ: база ВВС Британии на Кипре подверглась удару небольшого БПЛА - РИА Новости, 02.03.2026
СМИ: база ВВС Британии на Кипре подверглась удару небольшого БПЛА
База ВВС Британии Акротири на Кипре подверглась удару небольшого БПЛА, никто не пострадал, однако сообщается о незначительном ущербе, сообщает издание Cyprus... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T02:49:00+03:00
2026-03-02T02:49:00+03:00
в мире
кипр
великобритания
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979970130_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_cc6cb9e1c2e8be5bcf421cfaae14ae8a.jpg
https://ria.ru/20260302/ubiystvo-2077762299.html
https://ria.ru/20260302/tseli-2077758490.html
кипр
великобритания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979970130_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_d21ae4e42cab9280c9edaa1b34747314.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кипр, великобритания, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Кипр, Великобритания, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: база ВВС Британии на Кипре подверглась удару небольшого БПЛА

Cyprus Mail: база ВВС Британии на Кипре подверглась удару небольшого БПЛА

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. База ВВС Британии Акротири на Кипре подверглась удару небольшого БПЛА, никто не пострадал, однако сообщается о незначительном ущербе, сообщает издание Cyprus Mail.
"В ранние часы понедельника авиабаза Акротири на Кипре в Великобритании подверглась удару беспилотника", - говорится в материале.
Цветы в память о верховном лидере Ирана аятолле Али Хаменеи у посольства Ирана в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Аракчи призвал наказать США и Израиль за убийство Хаменеи
02:29
По данным издания, речь идет о "небольшом" БПЛА, руководство базы принимает меры.
Отмечается, что в результате удара никто не пострадал, однако был нанесен "незначительный ущерб".
Кроме того, как пишет газета, руководство базы предупредило штат о риске повторных ударов на фоне взрыва и сирен в Лимассоле.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
США и Израиль атаковали более двух тысяч целей в Иране, утверждает NYT
01:24
 
В миреКипрВеликобританияСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала