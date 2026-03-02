https://ria.ru/20260302/baza-2077763997.html
СМИ: база ВВС Британии на Кипре подверглась удару небольшого БПЛА
СМИ: база ВВС Британии на Кипре подверглась удару небольшого БПЛА - РИА Новости, 02.03.2026
СМИ: база ВВС Британии на Кипре подверглась удару небольшого БПЛА
База ВВС Британии Акротири на Кипре подверглась удару небольшого БПЛА, никто не пострадал, однако сообщается о незначительном ущербе, сообщает издание Cyprus... РИА Новости, 02.03.2026
СМИ: база ВВС Британии на Кипре подверглась удару небольшого БПЛА
Cyprus Mail: база ВВС Британии на Кипре подверглась удару небольшого БПЛА