"Балтика" обратилась в ЭСК РФС по итогам матча с "Зенитом"

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Калининградская "Балтика" обратилась в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита", сообщается в Telegram-канале клуба.