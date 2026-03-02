https://ria.ru/20260302/baltika-2077999456.html
"Балтика" обратилась в ЭСК РФС по итогам матча с "Зенитом"
Калининградская "Балтика" обратилась в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 19-го тура Российской РИА Новости Спорт, 02.03.2026
2026-03-02T19:16:00+03:00
футбол
спорт
алексей сухой
российский футбольный союз (рфс)
"Балтика" обратилась в ЭСК РФС по итогам матча чемпионата России против "Зенита"