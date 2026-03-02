Рейтинг@Mail.ru
"Балтика" обратилась в ЭСК РФС по итогам матча с "Зенитом"
19:16 02.03.2026
"Балтика" обратилась в ЭСК РФС по итогам матча с "Зенитом"
"Балтика" обратилась в ЭСК РФС по итогам матча с "Зенитом"
Калининградская "Балтика" обратилась в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 19-го тура Российской
2026
"Балтика" обратилась в ЭСК РФС по итогам матча с "Зенитом"

"Балтика" обратилась в ЭСК РФС по итогам матча чемпионата России против "Зенита"

Футбол. РПЛ. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Балтика" (Калининград)
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Калининградская "Балтика" обратилась в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита", сообщается в Telegram-канале клуба.
27 февраля "Балтика" на выезде проиграла "Зениту" со счетом 0:1. Встречу обслуживала бригада Алексея Сухого. На 75-й минуте был отменен гол капитана "Балтики" Кевина Андраде из-за офсайда у нападающего калининградской команды Брайана Хиля.
"Клуб направил обращение с просьбой оценить качество работы главного арбитра, а также судей VAR и AVAR пятничного матча против "Зенита" в эпизоде с отмененным голом Андраде", - говорится в сообщении клуба.
"Балтика" идет на пятом месте турнирной таблицы чемпионата России, набрав 35 очков. В следующем матче лиги калининградцы 7 марта встретятся на выезде с "Ростовом".
"Локомотив" обратился в ЭСК РФС по итогам матча с "Нижним Новгородом"
