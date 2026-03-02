Очевидица рассказала о работе ПВО рядом со столицей Бахрейна

https://ria.ru/20260302/bakhreyn-2077941673.html
На архипелаге Амвадж в Бахрейне вблизи столицы Манамы работает ПВО, рассказала РИА Новости очевидица Анастасия. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T16:25:00+03:00
2026-03-02T16:25:00+03:00
2026-03-02T16:41:00+03:00
РИА Новости: на архипелаге Амвадж в Бахрейне рядом с Манамой работает ПВО