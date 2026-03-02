Рейтинг@Mail.ru
Очевидица рассказала о работе ПВО рядом со столицей Бахрейна - РИА Новости, 02.03.2026
16:25 02.03.2026
Очевидица рассказала о работе ПВО рядом со столицей Бахрейна
На архипелаге Амвадж в Бахрейне вблизи столицы Манамы работает ПВО, рассказала РИА Новости очевидица Анастасия. РИА Новости, 02.03.2026
Очевидица рассказала о работе ПВО рядом со столицей Бахрейна

Манама
Манама - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
Манама . Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 2 мар - РИА Новости. На архипелаге Амвадж в Бахрейне вблизи столицы Манамы работает ПВО, рассказала РИА Новости очевидица Анастасия.
ПВО работает на фоне продолжающихся атак США и Израиля против Ирана и ответных ударов ИРИ.
"Было несколько громких звуков, в небо с земли поднялись две ракеты", – сказала девушка.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
