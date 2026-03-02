Рейтинг@Mail.ru
В небе над Бахрейном прогремели взрывы - РИА Новости, 02.03.2026
08:48 02.03.2026
В небе над Бахрейном прогремели взрывы
В небе над Бахрейном прогремели взрывы
Рядом со столицей Бахрейна звучит сирена, на земле виден взрыв, рассказала РИА Новости очевидица событий Анастасия. РИА Новости, 02.03.2026
2026
в мире, бахрейн, манама, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Бахрейн, Манама, Военная операция США и Израиля против Ирана
В небе над Бахрейном прогремели взрывы

РИА Новости: в районе Джуффейр в Бахрейне прогремели взрывы

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERSДым на месте удара в Бахрейне
Дым на месте удара в Бахрейне - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
Дым на месте удара в Бахрейне
НЬЮ-ЙОРК, 2 мар - РИА Новости. Рядом со столицей Бахрейна звучит сирена, на земле виден взрыв, рассказала РИА Новости очевидица событий Анастасия.
Девушка, находясь на архипелаге Амвадж (порядка 25 минут до Манамы на авто), стала свидетелем сирены, звуков взрывов.
"В районе Джуффейр поднимается сильный дым после взрыва", – сказала она.
Также слышны характерные звуки работы ПВО, отметила очевидица.
Район Джуффейра (Juffair) расположен к югу от столицы.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
