Около шести взрывов прогремели в небе над Бахрейном, сообщила очевидица - РИА Новости, 02.03.2026
03:01 02.03.2026
Около шести взрывов прогремели в небе над Бахрейном, сообщила очевидица
Порядка пяти-шести громких хлопков, похожих на работу ПВО, прогремели неподалеку от столицы Бахрейна, сообщила РИА Новости очевидица Анастасия. РИА Новости, 02.03.2026
в мире, бахрейн, манама, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Бахрейн, Манама, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Около шести взрывов прогремели в небе над Бахрейном, сообщила очевидица

© REUTERS / Hamad I MohammedПожар на месте удара по зданию в Манаме, Бахрейн
Пожар на месте удара по зданию в Манаме, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Hamad I Mohammed
Пожар на месте удара по зданию в Манаме, Бахрейн. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 2 мар – РИА Новости. Порядка пяти-шести громких хлопков, похожих на работу ПВО, прогремели неподалеку от столицы Бахрейна, сообщила РИА Новости очевидица Анастасия.
Девушка сообщила, что слышала взрывы, находясь на архипелаге Амвадж (порядка 25 минут до Манамы).
"Гремит. Одиночные взрывы, порядка пяти-шести", – сказала она.
По ее словам, звуки похожи на работу ПВО. Также была сирена.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Израиль сообщил о начале новой волны ударов по Ирану
В миреБахрейнМанамаСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
