Около шести взрывов прогремели в небе над Бахрейном, сообщила очевидица
Порядка пяти-шести громких хлопков, похожих на работу ПВО, прогремели неподалеку от столицы Бахрейна, сообщила РИА Новости очевидица Анастасия. РИА Новости, 02.03.2026
Около шести взрывов прогремели в небе над Бахрейном, сообщила очевидица
