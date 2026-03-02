Рейтинг@Mail.ru
Бабушкина поучаствовала в рабочей поездке в Западный управленческий округ - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
16:42 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/babushkina-2077942301.html
Бабушкина поучаствовала в рабочей поездке в Западный управленческий округ
Бабушкина поучаствовала в рабочей поездке в Западный управленческий округ - РИА Новости, 02.03.2026
Бабушкина поучаствовала в рабочей поездке в Западный управленческий округ
Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина вместе с депутатами приняла участие в рабочей поездке в Западный управленческий... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T16:42:00+03:00
2026-03-02T16:42:00+03:00
свердловская область
людмила бабушкина
первоуральск
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046132132_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_6bf358d60bb7e4cf5e6cb0482a0881f6.jpg
первоуральск
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046132132_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_12d59f38e1c77cf3ea674191f38fadea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
людмила бабушкина , первоуральск, свердловская область
Свердловская область , Людмила Бабушкина , Первоуральск, Свердловская область
Бабушкина поучаствовала в рабочей поездке в Западный управленческий округ

Бабушкина приняла участие в рабочей поездке в Западный управленческий округ

© Фото : пресс-служба Заксобрания Свердловской областиЛюдмила Бабушкина
Людмила Бабушкина - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Фото : пресс-служба Заксобрания Свердловской области
Людмила Бабушкина . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина вместе с депутатами приняла участие в рабочей поездке в Западный управленческий округ, в ходе которой оценила темпы модернизации объектов здравоохранения в Первоуральске и других муниципалитетах, сообщает пресс-служба областного парламента.
Указанные территории стали первыми муниципалитетами в перечне территорий области, где в 2026 году состоится открытие вновь построенных и капитально отремонтированных объектов здравоохранения.
В рамках визита депутаты оценили возможности открывшегося накануне родильного отделения Первоуральского перинатального центра.
"Я часто бываю в родильных домах, поздравляю девушек с 8 Марта, с другими праздниками. Здесь я увидела искренние улыбки мам и услышала слова благодарности за заботу, внимание и современные технологии, которые помогают сделать процесс рождения ребенка более комфортным и спокойным. Такие проекты должны тиражироваться, чтобы все больше родильных домов становились пространством заботы, технологий и человеческого тепла. А мы со стороны депутатского корпуса будем поддерживать эти начинания", — приводит пресс-служба слова Бабушкиной.
Врачи обновленного родильного отделения отметили, что созданная в отделении атмосфера залов и внедрение современных методов немедикаментозного обезболивания значительно расширили возможности оказания помощи женщинам в период родов.
Депутаты также осмотрели отделение медицинской профилактики амбулаторно-поликлинического отделения №1, где завершен капитальный ремонт фасада и помещений второго этажа, а также центр амбулаторной онкологической помощи поликлиники городской больницы Первоуральска. Работы проводились в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения за счет средств федерального и областного бюджетов.
В ходе визита депутаты вместе с представителями Минздрава дали старт работе взрослой поликлиники городской больницы Первоуральска в микрорайне Динас. Помимо этого, парламентарии приняли участие в открытии двух новоуткинских отделений общей врачебной практики, а также обновленных пунктов общей врачебной практики в селе Битимка, где медицинскую помощь получают более 2,5 тысячи жителей.
Работа властей региона по развитию системы здравоохранения выстроена в соответствии с национальными задачами. Реализация этих мероприятий на региональном уровне обеспечивается, в том числе, благодаря решениям областного парламента и действующей законодательной базы. Так, закон "Об охране здоровья граждан в Свердловской области" предусматривает широкий перечень мер социальной поддержки медицинских работников.
Молодым специалистам предоставляются выплаты на приобретение и строительство жилья, на обзаведение хозяйством, компенсации на подключение жилых помещений к газовым сетям и другие меры. Комплекс принятых решений направлен на закрепление кадров в системе здравоохранения и повышение доступности и качества медицинской помощи для жителей Среднего Урала.
 
Свердловская областьЛюдмила БабушкинаПервоуральскСвердловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала