Бабушкина поучаствовала в рабочей поездке в Западный управленческий округ

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина вместе с депутатами приняла участие в рабочей поездке в Западный управленческий округ, в ходе которой оценила темпы модернизации объектов здравоохранения в Первоуральске и других муниципалитетах, сообщает пресс-служба областного парламента.

Указанные территории стали первыми муниципалитетами в перечне территорий области, где в 2026 году состоится открытие вновь построенных и капитально отремонтированных объектов здравоохранения.

В рамках визита депутаты оценили возможности открывшегося накануне родильного отделения Первоуральского перинатального центра.

"Я часто бываю в родильных домах, поздравляю девушек с 8 Марта, с другими праздниками. Здесь я увидела искренние улыбки мам и услышала слова благодарности за заботу, внимание и современные технологии, которые помогают сделать процесс рождения ребенка более комфортным и спокойным. Такие проекты должны тиражироваться, чтобы все больше родильных домов становились пространством заботы, технологий и человеческого тепла. А мы со стороны депутатского корпуса будем поддерживать эти начинания", — приводит пресс-служба слова Бабушкиной.

Врачи обновленного родильного отделения отметили, что созданная в отделении атмосфера залов и внедрение современных методов немедикаментозного обезболивания значительно расширили возможности оказания помощи женщинам в период родов.

Депутаты также осмотрели отделение медицинской профилактики амбулаторно-поликлинического отделения №1, где завершен капитальный ремонт фасада и помещений второго этажа, а также центр амбулаторной онкологической помощи поликлиники городской больницы Первоуральска. Работы проводились в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения за счет средств федерального и областного бюджетов.

В ходе визита депутаты вместе с представителями Минздрава дали старт работе взрослой поликлиники городской больницы Первоуральска в микрорайне Динас. Помимо этого, парламентарии приняли участие в открытии двух новоуткинских отделений общей врачебной практики, а также обновленных пунктов общей врачебной практики в селе Битимка, где медицинскую помощь получают более 2,5 тысячи жителей.

Работа властей региона по развитию системы здравоохранения выстроена в соответствии с национальными задачами. Реализация этих мероприятий на региональном уровне обеспечивается, в том числе, благодаря решениям областного парламента и действующей законодательной базы. Так, закон "Об охране здоровья граждан в Свердловской области" предусматривает широкий перечень мер социальной поддержки медицинских работников.