В России отменили 216 рейсов на Ближний Восток и обратно на выходных
Туризм
Туризм
 
17:44 02.03.2026 (обновлено: 17:45 02.03.2026)
В России отменили 216 рейсов на Ближний Восток и обратно на выходных
В России отменили 216 рейсов на Ближний Восток и обратно на выходных - РИА Новости, 02.03.2026
В России отменили 216 рейсов на Ближний Восток и обратно на выходных
Российские и зарубежные авиакомпании отменили 216 рейсов в страны Ближнего Востока и обратно в минувшие выходные, пассажиры вернули более 10 тысяч билетов,... РИА Новости, 02.03.2026
туризм
россия
ближний восток
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
россия
ближний восток
оаэ
россия, ближний восток, оаэ, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Туризм, Россия, Ближний Восток, ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
В России отменили 216 рейсов на Ближний Восток и обратно на выходных

Минтранс: в РФ отменили 216 рейсов на Ближний Восток и обратно на выходных

Пассажир ожидает вылета в аэропорту
Пассажир ожидает вылета в аэропорту - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Артем Житенев
Пассажир ожидает вылета в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские и зарубежные авиакомпании отменили 216 рейсов в страны Ближнего Востока и обратно в минувшие выходные, пассажиры вернули более 10 тысяч билетов, сообщили в Минтрансе РФ.
"В минувшие выходные отечественные и зарубежные авиакомпании отменили 216 рейсов, большинство из которых - в Россию из ОАЭ и обратно; оформлены возвраты более 10 тысяч билетов", - говорится в сообщении.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
ТуризмРоссияБлижний ВостокОАЭВоенная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
