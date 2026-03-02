В Саудовской Аравии сообщили о небольших повреждениях НПЗ после атаки БПЛА

ДОХА, 2 мар - РИА Новости. Нефтеперерабатывающий завод саудовской нефтяной компании Saudi Aramco на востоке королевства получил незначительные повреждения после перехвата беспилотников, поставки не нарушены, сообщил представитель министерства энергетики Саудовскому агентству новостей SPA

"Сегодня утром нефтеперерабатывающий завод в Рас-Тануре получил незначительные повреждения в результате падения обломков после перехвата двух беспилотников. Это вызвало небольшой пожар, который был сразу потушен аварийными службами", - отметил представитель минэнерго.

По его словам, обошлось без пострадавших и погибших.