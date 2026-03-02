Рейтинг@Mail.ru
В Саудовской Аравии сообщили о небольших повреждениях НПЗ после атаки БПЛА - РИА Новости, 02.03.2026
13:59 02.03.2026
В Саудовской Аравии сообщили о небольших повреждениях НПЗ после атаки БПЛА
В Саудовской Аравии сообщили о небольших повреждениях НПЗ после атаки БПЛА
Нефтеперерабатывающий завод саудовской нефтяной компании Saudi Aramco на востоке королевства получил незначительные повреждения после перехвата беспилотников,... РИА Новости, 02.03.2026
В Саудовской Аравии сообщили о небольших повреждениях НПЗ после атаки БПЛА

Минэнерго КСА: НПЗ Aramco получил незначительные повреждения после атаки БПЛА

Поврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии
Поврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости
Поврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии
ДОХА, 2 мар - РИА Новости. Нефтеперерабатывающий завод саудовской нефтяной компании Saudi Aramco на востоке королевства получил незначительные повреждения после перехвата беспилотников, поставки не нарушены, сообщил представитель министерства энергетики Саудовскому агентству новостей SPA.
"Сегодня утром нефтеперерабатывающий завод в Рас-Тануре получил незначительные повреждения в результате падения обломков после перехвата двух беспилотников. Это вызвало небольшой пожар, который был сразу потушен аварийными службами", - отметил представитель минэнерго.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
По его словам, обошлось без пострадавших и погибших.
"В качестве меры предосторожности отдельные производственные установки на заводе были остановлены, но поставки нефти и ее производных на местные рынки не были затронуты", - отметил он.
Дым в Кувейте. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Двое рабочих пострадали при падении обломков на НПЗ в Кувейте
Вчера, 11:51
 
