В Саудовской Аравии сообщили о небольших повреждениях НПЗ после атаки БПЛА
В Саудовской Аравии сообщили о небольших повреждениях НПЗ после атаки БПЛА - РИА Новости, 02.03.2026
В Саудовской Аравии сообщили о небольших повреждениях НПЗ после атаки БПЛА
Нефтеперерабатывающий завод саудовской нефтяной компании Saudi Aramco на востоке королевства получил незначительные повреждения после перехвата беспилотников,... РИА Новости, 02.03.2026
