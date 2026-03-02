Рейтинг@Mail.ru
Анохин: создаем благоприятные условия для бизнеса в Смоленской области
17:08 02.03.2026
Анохин: создаем благоприятные условия для бизнеса в Смоленской области
© Фото : Василий Анохин/TelegramВасилий Анохин
© Фото : Василий Анохин/Telegram
Василий Анохин. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Благоприятные условия для развития бизнеса создают в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Наша цель — сделать так, чтобы предприниматели видели здесь реальные перспективы для роста и были заинтересованы в открытии новых предприятий", — написал губернатор в своем канале в мессенджере Max.
Указывается, что один из ключевых инструментов поддержки — система налоговых преференций. Компании могут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом, который позволяет снизить региональную часть налога на прибыль до 70% затрат на модернизацию оборудования, а для определенных категорий — до 90%.
Помимо этого, реализуется грантовая программа "Первый старт" для начинающих предпринимателей. Сумма гранта составляет до 500 тысяч рублей на открытие собственного дела. За два года поддержку уже получили свыше 300 человек.
"Для действующего бизнеса важным является субсидирование затрат на лизинг оборудования. Предприятия могут вернуть до 80% фактически уплаченного первоначального взноса, а для ответственных компаний эта сумма может достигать 99%", — отметил Анохин.
Для крупных инвесторов предусмотрена возможность получения земельных участков без проведения торгов.
Кроме того, предприниматели могут воспользоваться льготными микрозаймами. В зависимости от сферы деятельности можно получить до 5 миллионов рублей по льготным ставкам от 5% до 12% годовых.
 
Смоленская областьТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
