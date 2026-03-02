Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" запланировал три вывозных рейса из ОАЭ на 3 марта - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:39 02.03.2026 (обновлено: 19:44 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/aeroflot-2078004362.html
"Аэрофлот" запланировал три вывозных рейса из ОАЭ на 3 марта
"Аэрофлот" запланировал три вывозных рейса из ОАЭ на 3 марта - РИА Новости, 02.03.2026
"Аэрофлот" запланировал три вывозных рейса из ОАЭ на 3 марта
Авиакомпания "Аэрофлот" запланировала три вывозных рейса для пассажиров из ОАЭ на 3 марта, сообщил перевозчик. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T19:39:00+03:00
2026-03-02T19:44:00+03:00
оаэ
аэрофлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031896357_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_b918d34a5e821d1ce8ca4c125ce2f99e.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077670734.html
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031896357_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e86b8b2a20f4112cca9b2a78cb2b7df4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оаэ, аэрофлот
ОАЭ, Аэрофлот
"Аэрофлот" запланировал три вывозных рейса из ОАЭ на 3 марта

"Аэрофлот" запланировал три вывозных рейса для пассажиров из ОАЭ на 3 марта

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" запланировала три вывозных рейса для пассажиров из ОАЭ на 3 марта, сообщил перевозчик.
"3 марта планируется выполнение трёх рейсов для вывоза пассажиров из ОАЭ: SU525 Дубай (DXB) – Москва (SVO) – рейс с увеличенной провозной ёмкостью; SU525D Дубай (DXB) – Москва (SVO); SU531 Абу-Даби (AUH) – Москва (SVO) – рейс с увеличенной провозной ёмкостью", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
 
ОАЭАэрофлот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала