"Аэрофлот" запланировал три вывозных рейса из ОАЭ на 3 марта
Авиакомпания "Аэрофлот" запланировала три вывозных рейса для пассажиров из ОАЭ на 3 марта, сообщил перевозчик. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T19:39:00+03:00
"Аэрофлот" запланировал три вывозных рейса из ОАЭ на 3 марта
