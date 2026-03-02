https://ria.ru/20260302/abu-dabi-2077817451.html
Первый самолет вылетел из аэропорта Абу-Даби с начала суток
Аэропорт Заид в Абу-Даби отправил первый с начата суток самолет, он летит в Гонконг, выяснило РИА Новости на основе полетных данных сервиса Flightradar24. РИА Новости, 02.03.2026
Первый самолет вылетел из аэропорта Абу-Даби с начала суток
