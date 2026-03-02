Рейтинг@Mail.ru
Первый самолет вылетел из аэропорта Абу-Даби с начала суток - РИА Новости, 02.03.2026
10:58 02.03.2026 (обновлено: 17:39 02.03.2026)
Первый самолет вылетел из аэропорта Абу-Даби с начала суток
Первый самолет вылетел из аэропорта Абу-Даби с начала суток
Аэропорт Заид в Абу-Даби отправил первый с начата суток самолет, он летит в Гонконг, выяснило РИА Новости на основе полетных данных сервиса Flightradar24. РИА Новости, 02.03.2026
Первый самолет вылетел из аэропорта Абу-Даби с начала суток

Flightradar24: Аэропорт Абу-Даби отправил первый с начала суток самолет

Аэропорт Заид в Абу-Даби . Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Аэропорт Заид в Абу-Даби отправил первый с начата суток самолет, он летит в Гонконг, выяснило РИА Новости на основе полетных данных сервиса Flightradar24.
По данным сервера, в настоящее время борт уже находится в воздушном пространстве Омана.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.
Застрявшая в Дубае туристка рассказала о сложностях с продлением гостиницы
