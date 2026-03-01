Рейтинг@Mail.ru
На Западе рассказали о тяжелом состоянии Зеленского после ударов по Ирану - РИА Новости, 01.03.2026
14:58 01.03.2026 (обновлено: 14:59 01.03.2026)
На Западе рассказали о тяжелом состоянии Зеленского после ударов по Ирану
в мире
иран
сша
израиль
владимир зеленский
ким дотком (шмитц)
сергей лавров
megaupload
в мире, иран, сша, израиль, владимир зеленский, ким дотком (шмитц), сергей лавров, megaupload, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Владимир Зеленский, Ким Дотком (Шмитц), Сергей Лавров, Megaupload, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
На Западе рассказали о тяжелом состоянии Зеленского после ударов по Ирану

Дотком: Зеленский оказался в тяжелой ситуации после ударов США по Ирану

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. После начала американской операции против Ирана Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации, заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком.
«

"Украина пропала. Трамп теперь занят Ближним Востоком. Никаких больше денег или оружия от него. Евросоюз сможет предоставить лишь пустые слова. Зеленскому крышка", — написал он в социальной сети X.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Глумление Украины над убийством Хаменеи разозлило Запад
Вчера, 14:43

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Дым над Тегераном, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
СМИ рассказали, чем операция в Иране обернется для Трампа
Вчера, 12:11
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Взрыв в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В США сделали тревожное заявление о военной операции в Иране
Вчера, 10:43
 
В миреИранСШАИзраильВладимир ЗеленскийКим Дотком (Шмитц)Сергей ЛавровMegauploadООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
