На Западе рассказали о тяжелом состоянии Зеленского после ударов по Ирану

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. После начала американской операции против Ирана Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации, заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком.

"Украина пропала. Трамп теперь занят Ближним Востоком. Никаких больше денег или оружия от него. Евросоюз сможет предоставить лишь пустые слова. Зеленскому крышка", — написал он в социальной сети X .

СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.