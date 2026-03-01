Дочь Заворотнюк рассказала об обстановке в Дубае

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала об обстановке в Дубае, по её словам, люди укрываются на парковках, при этом такси и доставки продолжают работать.
В воскресенье утром корреспондент РИА Новости передавал, что в Дубае прозвучали несколько глухих взрывов.
"Докладываю обстановку, где-то в час ночи начались такие оповещения тревоги с ужасно громким звуком сирены. Здесь нет бомбоубежищ, куда прятаться не особо понятно, многие люди сегодня ночевали на парковке. Мы остались дома", - написала она в своем Telegram-канале.
Как уточнила Заворотнюк, ударов ночью и утром она не слышала.
"Такси и доставки продолжают работать, обо всём узнаем из новостей в Telegram-каналах. Стараемся сохранять спокойствие, вроде получается", - добавила она.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.