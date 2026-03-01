Рейтинг@Mail.ru
Дочь Заворотнюк рассказала об обстановке в Дубае - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/zavorotnjuk-2077619721.html
Дочь Заворотнюк рассказала об обстановке в Дубае
Дочь Заворотнюк рассказала об обстановке в Дубае - РИА Новости, 01.03.2026
Дочь Заворотнюк рассказала об обстановке в Дубае
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала об обстановке в Дубае, по её словам, люди укрываются на парковках, при этом такси и доставки продолжают... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T11:06:00+03:00
2026-03-01T11:06:00+03:00
в мире
дубай
сша
иран
анастасия заворотнюк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077598133_0:337:3042:2048_1920x0_80_0_0_dbc70dcfdb270c38d937499ee9c78cf0.jpg
https://ria.ru/20260301/ssha-2077619487.html
https://ria.ru/20260301/tramp--2077579646.html
дубай
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077598133_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b5a555facbb9ac3dae2a5843b299bfec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дубай, сша, иран, анастасия заворотнюк
В мире, Дубай, США, Иран, Анастасия Заворотнюк
Дочь Заворотнюк рассказала об обстановке в Дубае

Анна Заворотнюк: в Дубае люди укрываются на парковке, доставки работают

© REUTERS / Amr AlfikyДым на месте иранского удара в Дубае, ОАЭ
Дым на месте иранского удара в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Amr Alfiky
Дым на месте иранского удара в Дубае, ОАЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала об обстановке в Дубае, по её словам, люди укрываются на парковках, при этом такси и доставки продолжают работать.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В воскресенье утром корреспондент РИА Новости передавал, что в Дубае прозвучали несколько глухих взрывов.
Разбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
СМИ: США и Израиль договорились об ударе по Ирану за неделю до переговоров
Вчера, 11:04
"Докладываю обстановку, где-то в час ночи начались такие оповещения тревоги с ужасно громким звуком сирены. Здесь нет бомбоубежищ, куда прятаться не особо понятно, многие люди сегодня ночевали на парковке. Мы остались дома", - написала она в своем Telegram-канале.
Как уточнила Заворотнюк, ударов ночью и утром она не слышала.
"Такси и доставки продолжают работать, обо всём узнаем из новостей в Telegram-каналах. Стараемся сохранять спокойствие, вроде получается", - добавила она.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"На стероидах": СМИ узнали, до чего удары по Ирану довели Трампа
Вчера, 05:28
 
В миреДубайСШАИранАнастасия Заворотнюк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала