Такси, оплата ЖКУ и борьба с борщевиком: что изменится с 1 марта

МОСКВА, 1 марта — РИА Новости, Светлана Медведева. Сдвигается крайний срок оплаты за ЖКУ, невозвратные авиабилеты теперь можно вернуть при задержке рейса более чем на 30 минут, а микрофинансовым компаниям запретили выдавать займы онлайн без проверки биометрии. Об этих и других изменениях законодательства с 1 марта — в материале РИА Новости.

Социальное обеспечение

Гражданам, которым в феврале исполнилось 80, с 1 марта фиксированную выплату к пенсии увеличат в два раза — до 19 169,38 рубля.

Алименты при назначении единого пособия начнут учитывать без привязки к МРОТ, а исходя из средней зарплаты по региону, если отсутствует решение суда о взыскании алиментов: 1/4 на одного ребенка, 1/3 на двух и 1/2 на трех и более детей.

Справка об инвалидности станет доступна в электронном виде на портале "Госуслуги". Возможность получения в бумажном формате сохраняется.

Туризм и авиаперелеты

Изменятся правила бронирования отелей. Если турист отказался от брони до даты заезда, предоплату должны вернуть в полном объеме.

Если турист несвоевременно уведомит об отказе от договора, опоздает или вовсе не заедет, плату возьмут, но не более чем за сутки.

Вводятся изменения в правила воздушных перевозок.

В частности, электронный посадочный талон официально приравняют к бумажному.

Билеты, даже невозвратные, можно будет вернуть в случае задержки рейса более чем на 30 минут.

Устройство для переноса ребенка, включая детскую люльку, удерживающие системы (устройства) для детей до двух лет, детскую коляску разрешат провозить как ручную кладь, даже если ребенок не летит этим рейсом.

Права пассажиров с ограниченными возможностями по провозу ручной клади расширили. Особое внимание уделили средствам реабилитации и перевозке протезов. Уточнены различные виды тростей и ходунков, разрешенных к провозу.

Медицина

Появится регистр данных о беременных. В нем будут храниться сведения о тех, кто встал на учет до 12 недель, а также информация об исходе беременности и наличии каких-либо осложнений.

Кроме того, начнет действовать федеральный регистр с отдельными заболеваниями пациентов. Он будет охватывать информацию по 12 категориям диагнозов, в том числе по сердечно-сосудистым патологиям, онкологическим заболеваниям и сахарному диабету.

Малый и средний бизнес

Все меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) включат в единый реестр для повышения их адресности и эффективности.

Газоснабжение и оплата ЖКУ

Меняются сроки внесения платы за ЖКУ. Если ранее деньги нужно было вносить до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, то теперь крайний срок — до 15-го.

Платежные документы будут приходить не позднее 5-го числа (раньше — до 1-го).

Кроме того, с 1 марта газовые службы получат право отключать квартиры от газоснабжения за систематические нарушения правил эксплуатации газового оборудования и недопуск сотрудников к его проверке.

Локализация такси

Автомобили будут включать в реестр такси при выполнении одного из условий:

— совокупное количество баллов локализации соответствует количеству баллов, которые установило правительство для госзакупок. Чем больше деталей сделано в России, тем больше баллов локализации;

— автомобиль произведен в рамках специальных инвестиционных контрактов.

По данным Минпромторга, под критерии, в частности, подпадают Lada Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel; УАЗ "Патриот" и "Хантер"; Sollers SP7; Evolute I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE; Voyah Free, Dream, Passion; "Москвич-3, -3е, -6, -8". Список будет пополняться.

Требования не будут применяться к автомобилям, которые были внесены в региональные реестры до 1 марта 2026-го; к транспортным средствам в реестрах Калининградской области и регионах Сибирского федерального округа — до 1 марта 2028 года, а в субъектах ДФО — до 1 марта 2030-го.

Культура и защита русского языка

С 1 марта прокатное удостоверение не выдадут, если фильм содержит материалы, дискредитирующие российские духовно-нравственные ценности, или пропагандирует их отрицание.

Также с весны вывески, указатели и информационные таблички в магазинах и общественных местах должны быть написаны на русском языке. Допускается их дублирование на языках народов России или на иностранных языках.

Финансы

Микрофинансовые компании смогут выдавать займы онлайн только после подтверждения личности с помощью биометрии. Если в момент дистанционного оформления займа данных в единой биометрической системе не окажется, в выдаче откажут.

Кроме того, с 1 марта онлайн-сервисам запретят списывать деньги с банковских карт, которые клиент отвязал от личного кабинета. Речь идет о любых интернет-сервисах, предлагающих подписки. Сервис обязан прекратить любое взаимодействие с этими платежными данными.

Борьба с борщевиком