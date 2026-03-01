Рейтинг@Mail.ru
Такси, оплата ЖКУ и борьба с борщевиком: что изменится с 1 марта - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 01.03.2026 (обновлено: 08:04 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/zakon-2077249763.html
Такси, оплата ЖКУ и борьба с борщевиком: что изменится с 1 марта
Такси, оплата ЖКУ и борьба с борщевиком: что изменится с 1 марта - РИА Новости, 01.03.2026
Такси, оплата ЖКУ и борьба с борщевиком: что изменится с 1 марта
Сдвигается крайний срок оплаты за ЖКУ, невозвратные авиабилеты теперь можно вернуть при задержке рейса более чем на 30 минут, а микрофинансовым компаниям... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T08:00:00+03:00
2026-03-01T08:04:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075430529_0:212:3264:2048_1920x0_80_0_0_186f3975dfb43098286d31f002635afc.jpg
https://ria.ru/20260226/pensiya-2076779988.html
https://ria.ru/20260220/turizm-2075655328.html
https://ria.ru/20250701/minzdrav-2026601797.html
https://ria.ru/20260227/kabmin-2077057420.html
https://ria.ru/20260117/zhkkh-2068448499.html
https://ria.ru/20260220/taksi-2075797577.html
https://ria.ru/20260208/jazyk-2072950793.html
https://ria.ru/20260226/mikrozaym-2076781885.html
https://ria.ru/20260205/borschevik-2072502801.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075430529_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_02fca2d8d22aa322bd1a879a7dfd9942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Такси, оплата ЖКУ и борьба с борщевиком: что изменится с 1 марта

С 1 марта вступят в силу закон о локализации такси и новые правила оплаты ЖКУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТакси в Москве
Такси в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 марта — РИА Новости, Светлана Медведева. Сдвигается крайний срок оплаты за ЖКУ, невозвратные авиабилеты теперь можно вернуть при задержке рейса более чем на 30 минут, а микрофинансовым компаниям запретили выдавать займы онлайн без проверки биометрии. Об этих и других изменениях законодательства с 1 марта — в материале РИА Новости.

Социальное обеспечение

Гражданам, которым в феврале исполнилось 80, с 1 марта фиксированную выплату к пенсии увеличат в два раза — до 19 169,38 рубля.
Алименты при назначении единого пособия начнут учитывать без привязки к МРОТ, а исходя из средней зарплаты по региону, если отсутствует решение суда о взыскании алиментов: 1/4 на одного ребенка, 1/3 на двух и 1/2 на трех и более детей.
Справка об инвалидности станет доступна в электронном виде на портале "Госуслуги". Возможность получения в бумажном формате сохраняется.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Названы категории граждан, которые могут досрочно уйти на пенсию
26 февраля, 02:52

Туризм и авиаперелеты

Изменятся правила бронирования отелей. Если турист отказался от брони до даты заезда, предоплату должны вернуть в полном объеме.
Если турист несвоевременно уведомит об отказе от договора, опоздает или вовсе не заедет, плату возьмут, но не более чем за сутки.
Вводятся изменения в правила воздушных перевозок.
В частности, электронный посадочный талон официально приравняют к бумажному.
Билеты, даже невозвратные, можно будет вернуть в случае задержки рейса более чем на 30 минут.
Устройство для переноса ребенка, включая детскую люльку, удерживающие системы (устройства) для детей до двух лет, детскую коляску разрешат провозить как ручную кладь, даже если ребенок не летит этим рейсом.
Права пассажиров с ограниченными возможностями по провозу ручной клади расширили. Особое внимание уделили средствам реабилитации и перевозке протезов. Уточнены различные виды тростей и ходунков, разрешенных к провозу.
Троице-Сергиева Лавра - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Туроператоры назвали главные тренды внутреннего туризма в России
20 февраля, 07:05

Медицина

Появится регистр данных о беременных. В нем будут храниться сведения о тех, кто встал на учет до 12 недель, а также информация об исходе беременности и наличии каких-либо осложнений.
Кроме того, начнет действовать федеральный регистр с отдельными заболеваниями пациентов. Он будет охватывать информацию по 12 категориям диагнозов, в том числе по сердечно-сосудистым патологиям, онкологическим заболеваниям и сахарному диабету.
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Психиатр рассказал о работе регистра лиц с отдельными заболеваниями
1 июля 2025, 18:49

Малый и средний бизнес

Все меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) включат в единый реестр для повышения их адресности и эффективности.
В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в выставках на льготных условиях - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Путин поручил обеспечить введение переходного периода для малого бизнеса
27 февраля, 09:43

Газоснабжение и оплата ЖКУ

Меняются сроки внесения платы за ЖКУ. Если ранее деньги нужно было вносить до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, то теперь крайний срок — до 15-го.
Платежные документы будут приходить не позднее 5-го числа (раньше — до 1-го).
Кроме того, с 1 марта газовые службы получат право отключать квартиры от газоснабжения за систематические нарушения правил эксплуатации газового оборудования и недопуск сотрудников к его проверке.
Денежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В Госдуме рассказали о правилах начисления пени за просрочку оплаты ЖКУ
17 января, 02:54

Локализация такси

Автомобили будут включать в реестр такси при выполнении одного из условий:
— совокупное количество баллов локализации соответствует количеству баллов, которые установило правительство для госзакупок. Чем больше деталей сделано в России, тем больше баллов локализации;
— автомобиль произведен в рамках специальных инвестиционных контрактов.
По данным Минпромторга, под критерии, в частности, подпадают Lada Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel; УАЗ "Патриот" и "Хантер"; Sollers SP7; Evolute I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE; Voyah Free, Dream, Passion; "Москвич-3, -3е, -6, -8". Список будет пополняться.
Требования не будут применяться к автомобилям, которые были внесены в региональные реестры до 1 марта 2026-го; к транспортным средствам в реестрах Калининградской области и регионах Сибирского федерального округа — до 1 марта 2028 года, а в субъектах ДФО — до 1 марта 2030-го.
Водитель такси на Бульварном кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В ГД предложили установить потолок цен на такси
20 февраля, 15:51

Культура и защита русского языка

С 1 марта прокатное удостоверение не выдадут, если фильм содержит материалы, дискредитирующие российские духовно-нравственные ценности, или пропагандирует их отрицание.
Также с весны вывески, указатели и информационные таблички в магазинах и общественных местах должны быть написаны на русском языке. Допускается их дублирование на языках народов России или на иностранных языках.
Словарь русского языка - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
В Институте Пушкина назвали количество слов в русском языке
8 февраля, 02:02

Финансы

Микрофинансовые компании смогут выдавать займы онлайн только после подтверждения личности с помощью биометрии. Если в момент дистанционного оформления займа данных в единой биометрической системе не окажется, в выдаче откажут.
Кроме того, с 1 марта онлайн-сервисам запретят списывать деньги с банковских карт, которые клиент отвязал от личного кабинета. Речь идет о любых интернет-сервисах, предлагающих подписки. Сервис обязан прекратить любое взаимодействие с этими платежными данными.
Офис компании Займ-Экспресс в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В Госдуме предложили снизить максимальный размер микрозайма
26 февраля, 03:15

Борьба с борщевиком

Владельцы участков должны будут бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями, представляющими опасность для здоровья человека и состояния экосистем. За невыполнение требований грозит административная ответственность.
Сотрудники службы дезинфекции обрабатывают гербицидами борщевик в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Эксперт рассказала, как и когда бороться с борщевиком
5 февраля, 16:12
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала