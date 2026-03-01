https://ria.ru/20260301/zaharova-2077649880.html
Захарова заинтересовалась докладом Госдепа о свободе религий
Захарова заинтересовалась докладом Госдепа о свободе религий - РИА Новости, 01.03.2026
Захарова заинтересовалась докладом Госдепа о свободе религий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне атак США по Ирану и обострения ситуации на Ближнем Востоке заинтересовалась содержанием следующего... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T13:31:00+03:00
2026-03-01T13:31:00+03:00
2026-03-01T13:31:00+03:00
в мире
сша
иран
ближний восток
мария захарова
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:135:2832:1728_1920x0_80_0_0_ea2c300fef10b413c3f2786d0b00c82b.jpg
https://ria.ru/20260301/glavy-2077645306.html
сша
иран
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc3333adad8bc5887fd45674953910c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, ближний восток, мария захарова, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Мария Захарова, Военная операция США и Израиля против Ирана
Захарова заинтересовалась докладом Госдепа о свободе религий
Захарова на фоне атак по Ирану заинтересовалась докладом США о свободе религий