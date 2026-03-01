Рейтинг@Mail.ru
13:31 01.03.2026
Захарова заинтересовалась докладом Госдепа о свободе религий
Захарова заинтересовалась докладом Госдепа о свободе религий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне атак США по Ирану и обострения ситуации на Ближнем Востоке заинтересовалась содержанием следующего... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T13:31:00+03:00
2026-03-01T13:31:00+03:00
в мире
сша
иран
ближний восток
мария захарова
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
ближний восток
в мире, сша, иран, ближний восток, мария захарова, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Мария Захарова, Военная операция США и Израиля против Ирана
Захарова заинтересовалась докладом Госдепа о свободе религий

Захарова на фоне атак по Ирану заинтересовалась докладом США о свободе религий

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне атак США по Ирану и обострения ситуации на Ближнем Востоке заинтересовалась содержанием следующего доклада госдепартамента США о ситуации со свободой религий в мире.
"Интересно будет почитать следующий доклад госдепа США о ситуации со свободой религий в мире", - написала она в своем Telegram-канале в воскресенье.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
СМИ анонсировали встречу глав МИД арабских стран Персидского залива
Вчера, 13:11
 
В миреСШАИранБлижний ВостокМария ЗахароваВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
