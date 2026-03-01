Рейтинг@Mail.ru
Взрывы прогремели в районе здания Красного Полумесяца в Тегеране - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/vzryvy-2077644868.html
Взрывы прогремели в районе здания Красного Полумесяца в Тегеране
Взрывы прогремели в районе здания Красного Полумесяца в Тегеране - РИА Новости, 01.03.2026
Взрывы прогремели в районе здания Красного Полумесяца в Тегеране
Взрывы прогремели в районе здания Красного Полумесяца, а также больницы в Тегеране, следует из заявления спасателей. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T13:09:00+03:00
2026-03-01T13:09:00+03:00
в мире
тегеран (город)
красный полумесяц
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077636893_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9d38b631d83c584ac9d5ccc9d032f255.jpg
https://ria.ru/20250618/tegeran-2023598096.html
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077636893_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97b7521dea162ea52b3330c7b0067258.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тегеран (город), красный полумесяц, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Тегеран (город), Красный полумесяц, Военная операция США и Израиля против Ирана
Взрывы прогремели в районе здания Красного Полумесяца в Тегеране

Взрывы прогремели в районе здания Красного Полумесяца и больницы в Тегеране

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте авиаударов в Тегеране, Иран
Дым на месте авиаударов в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте авиаударов в Тегеране, Иран
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в районе здания Красного Полумесяца, а также больницы в Тегеране, следует из заявления спасателей.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
«
"Взрывы в районе здания Красного Полумесяца, больницы Хатам аль-Анбия, Мотахари и Бехзисти в Тегеране", - говорится в сообщении.
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
В Тегеране прогремели взрывы, сообщили СМИ
18 июня 2025, 15:06
 
В миреТегеран (город)Красный полумесяцВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала