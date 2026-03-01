https://ria.ru/20260301/vzryvy-2077644868.html
Взрывы прогремели в районе здания Красного Полумесяца в Тегеране
Взрывы прогремели в районе здания Красного Полумесяца, а также больницы в Тегеране, следует из заявления спасателей. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T13:09:00+03:00
в мире
тегеран (город)
красный полумесяц
военная операция сша и израиля против ирана
