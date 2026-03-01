Вучич заявил о создании в Сербии многослойной ПВО

БЕЛГРАД, 1 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил о создании многослойной системы ПВО Сербии на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и приобретении разных систем в разных странах для оснащения армии Сербии.

Вучич ранее провел параллели между операцией США и Израиле против Ирана и агрессией НАТО в 1999 году на Союзную республику Югославия. Он подчеркнул, что задача официального Белграда сохранять мир, но и модернизировать армию.