Рейтинг@Mail.ru
Вучич заявил о создании в Сербии многослойной ПВО - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:53 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/vuchichi-2077703849.html
Вучич заявил о создании в Сербии многослойной ПВО
Вучич заявил о создании в Сербии многослойной ПВО - РИА Новости, 01.03.2026
Вучич заявил о создании в Сербии многослойной ПВО
Президент Сербии Александр Вучич заявил о создании многослойной системы ПВО Сербии на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и приобретении разных систем в РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T17:53:00+03:00
2026-03-01T17:53:00+03:00
в мире
сербия
израиль
белград (город)
александр вучич
нато
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077695502.html
https://ria.ru/20260301/iran-2077690750.html
сербия
израиль
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1210:2048:2745_1920x0_80_0_0_b7c2d6bf40aeb8252a5ea2d4f46ad059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, израиль, белград (город), александр вучич, нато, мвф
В мире, Сербия, Израиль, Белград (город), Александр Вучич, НАТО, МВФ
Вучич заявил о создании в Сербии многослойной ПВО

Вучич заявил о создании многослойной ПВО на фоне обострения на Ближнем Востоке

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 1 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил о создании многослойной системы ПВО Сербии на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и приобретении разных систем в разных странах для оснащения армии Сербии.
Вучич в субботу анонсировал приобретение Сербией одних из самых мощных в мире систем ПВО на фоне операции США и Израиля в Иране.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
КСИР Ирана объявил о новом этапе ответной операции
Вчера, 17:18
"Мы ранее разместили определенные подразделения в Крагуеваце, Нише, больше всего около Белграда и в Белграде, потому что он требует больше защиты, но мы размещали достаточно и между Нови-Садом и севером Сербии. И еще будем приобретать системы из разных стран, создавать этот многослойный механизм, который будет нас защищать, но будем готовы и к наступательным действиям, если на нас кто-то нападет", - сказал президент Сербии в эфире TV Una.
В тот же день, 28 февраля, он обсудил по телефону с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном эскалацию на Ближнем Востоке и глобальную безопасность, пожелав скорейшего достижения мира в ближневосточном регионе.
"Он сказал мне, что, когда это закончится, чтобы мы отправили наших специалистов все осмотреть. Я с воодушевлением принял (приглашение – ред.) чтобы увидеть, как это выглядит, когда по вам применяют крылатые ракеты. Когда по нам били (НАТО в 1999 году – ред.) у нас никакой такой защиты не было. Сейчас можем их сбивать регулярно, не случайно. Вы видели, всего несколько ракет попали в Израиль, работал их "железный купол", - отметил сербский лидер.
Вучич ранее провел параллели между операцией США и Израиле против Ирана и агрессией НАТО в 1999 году на Союзную республику Югославия. Он подчеркнул, что задача официального Белграда сохранять мир, но и модернизировать армию.
Президент Сербии заявил в конце января о рекордных отчислениях на оборону Сербии в размере 2,65% ВВП (ВВП Сербии около 100 миллиардов долларов в 2025 по оценке МВФ), более 54% этой суммы приходится на инвестиции в вооруженные силы. Сербский президент сообщил тогда, что власти страны планируют за 1,5 года удвоить обороноспособность армии, на 30% увеличить личный состав и на 100% – огневую мощь.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Иран нанес удары баллистическими ракетами по авианосцу США
Вчера, 16:59
 
В миреСербияИзраильБелград (город)Александр ВучичНАТОМВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала