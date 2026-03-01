Вучич заявил о создании в Сербии многослойной ПВО

БЕЛГРАД, 1 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил о создании многослойной системы ПВО Сербии на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и приобретении разных систем в разных странах для оснащения армии Сербии.
"Мы ранее разместили определенные подразделения в Крагуеваце, Нише, больше всего около Белграда и в Белграде, потому что он требует больше защиты, но мы размещали достаточно и между Нови-Садом и севером Сербии. И еще будем приобретать системы из разных стран, создавать этот многослойный механизм, который будет нас защищать, но будем готовы и к наступательным действиям, если на нас кто-то нападет", - сказал президент Сербии в эфире TV Una.
В тот же день, 28 февраля, он обсудил по телефону с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном эскалацию на Ближнем Востоке и глобальную безопасность, пожелав скорейшего достижения мира в ближневосточном регионе.
"Он сказал мне, что, когда это закончится, чтобы мы отправили наших специалистов все осмотреть. Я с воодушевлением принял (приглашение – ред.) чтобы увидеть, как это выглядит, когда по вам применяют крылатые ракеты. Когда по нам били (НАТО в 1999 году – ред.) у нас никакой такой защиты не было. Сейчас можем их сбивать регулярно, не случайно. Вы видели, всего несколько ракет попали в Израиль, работал их "железный купол", - отметил сербский лидер.
Вучич ранее провел параллели между операцией США и Израиле против Ирана и агрессией НАТО в 1999 году на Союзную республику Югославия. Он подчеркнул, что задача официального Белграда сохранять мир, но и модернизировать армию.
Президент Сербии заявил в конце января о рекордных отчислениях на оборону Сербии в размере 2,65% ВВП (ВВП Сербии около 100 миллиардов долларов в 2025 по оценке МВФ), более 54% этой суммы приходится на инвестиции в вооруженные силы. Сербский президент сообщил тогда, что власти страны планируют за 1,5 года удвоить обороноспособность армии, на 30% увеличить личный состав и на 100% – огневую мощь.