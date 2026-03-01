Россияне рассказали об обстановке на круизных лайнерах

ДУБАЙ, 1 мар - РИА Новости. Россиянам, находящимся на круизных лайнерах, остановленных на Ближнем Востоке из-за эскалации вокруг Ирана, разрешают сходить на землю только при условии полного прекращения круиза, передает корреспондент РИА Новости.

"Сейчас по громкой связи на (лайнере - ред.) объявили официально: стоим в Дохе до 8 утра 2 марта до дальнейших распоряжений властей. Желающие могут прервать круиз под свою ответственность. На берег остальных не выпускают", - написал один из пользователей тематического чата россиян по круизам.

При этом другая россиянка, сейчас находящаяся на круизном лайнере в Дубае , рассказала, что там пассажиров начали выпускать на "свой страх и риск".

"Ночью приходили экстренные оповещения с сиреной на телефон... В стороне Дейра (исторический торговый район на берегу Дубайской бухты - ред.) большой пожар", - добавила она.

По словам другой туристки, круизные компании ожидают разрешения властей на отправку из Дохи и прибытие в Дубай.

Еще один пользователь поделился историей о том, что 27 февраля он принял решение прервать круиз из-за болезни ребенка.

"Долго сомневался и грустил, что прервали отдых. Сегодня безумно счастлив, что все так вышло", - написал он.