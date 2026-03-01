Рейтинг@Mail.ru
15:50 01.03.2026 (обновлено: 16:22 01.03.2026)
Россияне рассказали об обстановке на круизных лайнерах
Россияне рассказали об обстановке на круизных лайнерах

© iStock.com / mrtekmekciКруизный лайнер в порту Дубая
Круизный лайнер в порту Дубая. Архивное фото
ДУБАЙ, 1 мар - РИА Новости. Россиянам, находящимся на круизных лайнерах, остановленных на Ближнем Востоке из-за эскалации вокруг Ирана, разрешают сходить на землю только при условии полного прекращения круиза, передает корреспондент РИА Новости.
"Сейчас по громкой связи на (лайнере - ред.) объявили официально: стоим в Дохе до 8 утра 2 марта до дальнейших распоряжений властей. Желающие могут прервать круиз под свою ответственность. На берег остальных не выпускают", - написал один из пользователей тематического чата россиян по круизам.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
При этом другая россиянка, сейчас находящаяся на круизном лайнере в Дубае, рассказала, что там пассажиров начали выпускать на "свой страх и риск".
"Ночью приходили экстренные оповещения с сиреной на телефон... В стороне Дейра (исторический торговый район на берегу Дубайской бухты - ред.) большой пожар", - добавила она.
По словам другой туристки, круизные компании ожидают разрешения властей на отправку из Дохи и прибытие в Дубай.
Еще один пользователь поделился историей о том, что 27 февраля он принял решение прервать круиз из-за болезни ребенка.
Вид на Дубай - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Российская туристка рассказала о запасах еды и воды в Дубае
Вчера, 00:31
"Долго сомневался и грустил, что прервали отдых. Сегодня безумно счастлив, что все так вышло", - написал он.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Работа ПВО в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Российский турист рассказал, что не может вылететь из Абу-Даби
28 февраля, 15:43
 
