Россияне рассказали об обстановке на круизных лайнерах

2026-03-01T15:50:00+03:00
ДУБАЙ, 1 мар - РИА Новости. Россиянам, находящимся на круизных лайнерах, остановленных на Ближнем Востоке из-за эскалации вокруг Ирана, разрешают сходить на землю только при условии полного прекращения круиза, передает корреспондент РИА Новости.
"Сейчас по громкой связи на (лайнере - ред.) объявили официально: стоим в Дохе
до 8 утра 2 марта до дальнейших распоряжений властей. Желающие могут прервать круиз под свою ответственность. На берег остальных не выпускают", - написал один из пользователей тематического чата россиян по круизам.
При этом другая россиянка, сейчас находящаяся на круизном лайнере в Дубае
, рассказала, что там пассажиров начали выпускать на "свой страх и риск".
"Ночью приходили экстренные оповещения с сиреной на телефон... В стороне Дейра (исторический торговый район на берегу Дубайской бухты - ред.) большой пожар", - добавила она.
По словам другой туристки, круизные компании ожидают разрешения властей на отправку из Дохи и прибытие в Дубай.
Еще один пользователь поделился историей о том, что 27 февраля он принял решение прервать круиз из-за болезни ребенка.
"Долго сомневался и грустил, что прервали отдых. Сегодня безумно счастлив, что все так вышло", - написал он.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи
. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
