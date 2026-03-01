Рейтинг@Mail.ru
Волонтеры не нашли улики при поисках девочки, похищенной в Смоленске - РИА Новости, 01.03.2026
22:13 01.03.2026
Волонтеры не нашли улики при поисках девочки, похищенной в Смоленске
Волонтеры не нашли никаких улик в период поисков похищенной девятилетней девочки в Смоленске, рассказал РИА Новости друг семьи девочки, принимавший участие в...
происшествия
смоленск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
смоленск
россия
происшествия, смоленск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Смоленск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Волонтеры не нашли улики при поисках девочки, похищенной в Смоленске

Волонтеры не нашли никаких улик при поисках похищенной девочки в Смоленске

© Фото : ПСО "Сальвар"Поиски пропавшей в Смоленске 9-летней девочки
Поиски пропавшей в Смоленске 9-летней девочки - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Фото : ПСО "Сальвар"
Поиски пропавшей в Смоленске 9-летней девочки
СМОЛЕНСК, 1 мар – РИА Новости. Волонтеры не нашли никаких улик в период поисков похищенной девятилетней девочки в Смоленске, рассказал РИА Новости друг семьи девочки, принимавший участие в поисках.
По его словам, был осмотрен весь периметр района, где пропала девочка, в том числе заброшенные здания, крыши гаражей и лес.
"Ничего вообще (не находили - ред.)", - ответил собеседник на вопрос, были ли найдены какие-то улики во время поисков.
Девятилетняя девочка пошла выгуливать тойтерьера около 8.00 мск 24 февраля и не вернулась, собака пришла домой одна. СК РФ 26 февраля сообщил, что установлен и задержан предполагаемый похититель, с ним работают следователи, девочка жива.
Ребенок был найден в квартире одного из домов города, там же был мужчина 1983 года рождения, сообщили в МВД. Позже задержали и сожительницу мужчины. Оба они обвиняются по статье о похищении несовершеннолетнего. В субботу суд арестовал фигурантов.
ПроисшествияСмоленскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
