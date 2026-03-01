Волонтеры не нашли улики при поисках девочки, похищенной в Смоленске

СМОЛЕНСК, 1 мар – РИА Новости. Волонтеры не нашли никаких улик в период поисков похищенной девятилетней девочки в Смоленске, рассказал РИА Новости друг семьи девочки, принимавший участие в поисках.

По его словам, был осмотрен весь периметр района, где пропала девочка, в том числе заброшенные здания, крыши гаражей и лес.

"Ничего вообще (не находили - ред.)", - ответил собеседник на вопрос, были ли найдены какие-то улики во время поисков.

Девятилетняя девочка пошла выгуливать тойтерьера около 8.00 мск 24 февраля и не вернулась, собака пришла домой одна. СК РФ 26 февраля сообщил, что установлен и задержан предполагаемый похититель, с ним работают следователи, девочка жива.