Волонтеры не нашли улики при поисках девочки, похищенной в Смоленске
Волонтеры не нашли улики при поисках девочки, похищенной в Смоленске
2026-03-01T22:13:00+03:00
СМОЛЕНСК, 1 мар – РИА Новости. Волонтеры не нашли никаких улик в период поисков похищенной девятилетней девочки в Смоленске, рассказал РИА Новости друг семьи девочки, принимавший участие в поисках.
По его словам, был осмотрен весь периметр района, где пропала девочка, в том числе заброшенные здания, крыши гаражей и лес.
"Ничего вообще (не находили - ред.)", - ответил собеседник на вопрос, были ли найдены какие-то улики во время поисков.
Девятилетняя девочка пошла выгуливать тойтерьера около 8.00 мск 24 февраля и не вернулась, собака пришла домой одна. СК РФ
26 февраля сообщил, что установлен и задержан предполагаемый похититель, с ним работают следователи, девочка жива.
Ребенок был найден в квартире одного из домов города, там же был мужчина 1983 года рождения, сообщили в МВД. Позже задержали и сожительницу мужчины. Оба они обвиняются по статье о похищении несовершеннолетнего. В субботу суд арестовал фигурантов.