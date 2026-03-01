Рейтинг@Mail.ru
Володин призвал международные институты отреагировать на ситуацию в Иране - РИА Новости, 01.03.2026
17:09 01.03.2026
Володин призвал международные институты отреагировать на ситуацию в Иране
Международные институты и национальные парламенты стран обязаны отреагировать на происходящее в Иране, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин призвал международные институты отреагировать на ситуацию в Иране

Володин: международные институты обязаны отреагировать на происходящее в Иране

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Международные институты и национальные парламенты стран обязаны отреагировать на происходящее в Иране, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Международные институты и национальные парламенты стран обязаны отреагировать на происходящее. Дать этому объективную оценку, способствуя восстановлению стабильности и безопасности в регионе", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже
