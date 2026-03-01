Володин призвал международные институты отреагировать на ситуацию в Иране

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Международные институты и национальные парламенты стран обязаны отреагировать на происходящее в Иране, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Международные институты и национальные парламенты стран обязаны отреагировать на происходящее. Дать этому объективную оценку, способствуя восстановлению стабильности и безопасности в регионе", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
