Рейтинг@Mail.ru
Володин резко осудил безжалостный удар по школе в Иране - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/volodin-2077691470.html
Володин резко осудил безжалостный удар по школе в Иране
Володин резко осудил безжалостный удар по школе в Иране - РИА Новости, 01.03.2026
Володин резко осудил безжалостный удар по школе в Иране
Ничто не может оправдать гибель мирных граждан, в том числе в результате безжалостного удара по начальной школе в городе Минаб в Иране, заявил председатель... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T17:01:00+03:00
2026-03-01T17:01:00+03:00
в мире
иран
вячеслав володин
госдума рф
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077617311_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ddcc68e880a7c8d9998b88047a52e76b.jpg
https://ria.ru/20260301/tramp--2077579646.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077617311_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_389614892ddc298cb816e438e57dcc55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, вячеслав володин, госдума рф, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Вячеслав Володин, Госдума РФ, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Володин резко осудил безжалостный удар по школе в Иране

Володин: ничто не может оправдать гибель мирных граждан в Иране

© REUTERS / Abbas Zakeri/Mehr News/WANAРазбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран
Разбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Abbas Zakeri/Mehr News/WANA
Разбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Ничто не может оправдать гибель мирных граждан, в том числе в результате безжалостного удара по начальной школе в городе Минаб в Иране, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
«

"Ничто не может оправдать гибель мирных граждан, в том числе в результате безжалостного удара по начальной школе в городе Минаб иранской провинции Хормозган", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.

Он уточнил, что такие действия несут неконтролируемую угрозу эскалации для всего региона.
"Всегда есть место диалогу, нельзя достигнуть компромиссов путем агрессии", - отметил политик.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"На стероидах": СМИ узнали, до чего удары по Ирану довели Трампа
Вчера, 05:28
 
В миреИранВячеслав ВолодинГосдума РФСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала