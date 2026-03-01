https://ria.ru/20260301/volodin-2077691470.html
Володин резко осудил безжалостный удар по школе в Иране
Володин резко осудил безжалостный удар по школе в Иране - РИА Новости, 01.03.2026
Володин резко осудил безжалостный удар по школе в Иране
Ничто не может оправдать гибель мирных граждан, в том числе в результате безжалостного удара по начальной школе в городе Минаб в Иране, заявил председатель... РИА Новости, 01.03.2026
Володин резко осудил безжалостный удар по школе в Иране
Володин: ничто не может оправдать гибель мирных граждан в Иране