Волейболистки "Динамо" обыграли "Корабелку" в чемпионате России
01.03.2026
Волейбол
 
18:25 01.03.2026
Волейболистки "Динамо" обыграли "Корабелку" в чемпионате России
Волейболистки "Динамо" обыграли "Корабелку" в чемпионате России
Краснодарское "Динамо" обыграло петербургскую "Корабелку" в матче 25-го тура женского чемпионата России по волейболу.
волейбол
спорт
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
динамо (краснодар, ж)
чемпионат россии по хоккею с мячом
корабелка
Волейболистки "Динамо" обыграли "Корабелку" в чемпионате России

Волейболистки краснодарского "Динамо" обыграли "Корабелку" в чемпионате России

© Фото : предоставлено пресс-службой ЖВК "Динамо" (Краснодар).Волейболистки "Динамо" (Краснодар)
Волейболистки Динамо (Краснодар) - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой ЖВК "Динамо" (Краснодар).
Волейболистки "Динамо" (Краснодар). Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Краснодарское "Динамо" обыграло петербургскую "Корабелку" в матче 25-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 3-0 (25:17, 25:22, 25:20).
"Динамо", одержав девять побед, занимает 11-е место в турнирной таблице. "Корабелка" с 12 победами располагается на восьмой строчке.
Волейболистки "Заречья-Одинцово" выиграли пятый матч подряд в Суперлиге
