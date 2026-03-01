https://ria.ru/20260301/volejbolistka-2077709453.html
Волейболистки "Динамо" обыграли "Корабелку" в чемпионате России
Волейболистки "Динамо" обыграли "Корабелку" в чемпионате России
Краснодарское "Динамо" обыграло петербургскую "Корабелку" в матче 25-го тура женского чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
