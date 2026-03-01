Рейтинг@Mail.ru
Российские военные спасли из зоны боевых действий 46 граждан Украины - РИА Новости, 01.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:50 01.03.2026
Российские военные спасли из зоны боевых действий 46 граждан Украины
Российские военные спасли из зоны боевых действий 46 граждан Украины - РИА Новости, 01.03.2026
Российские военные спасли из зоны боевых действий 46 граждан Украины
Российские военные в декабре 2025 года спасли из зоны боевых действий 46 граждан Украины, 17 из них уже вернулись домой, сообщила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.03.2026
специальная военная операция на украине
украина
россия
сумская область
татьяна москалькова
Российские военные спасли из зоны боевых действий 46 граждан Украины

Москалькова: российские военные спасли 46 граждан Украины из зоны СВО

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские военные в декабре 2025 года спасли из зоны боевых действий 46 граждан Украины, 17 из них уже вернулись домой, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"В декабре прошлого года ко мне поступил из украинской стороны звонок о том, что на нашу территорию насильственно перемещены граждане Украины. Стала разбираться в этой ситуации. Она оказалась совершенно другого содержания, плана и характера", - сказала она.
Москалькова отметила, что во время боевых действий на территории Сумской области для граждан Украины не был открыт гуманитарный коридор, чтобы люди могли покинуть эту территорию.
"Во многих населенных пунктах оказались гражданские люди с риском, с огромным риском для жизни, шли боевые действия. Наши военные спасали этих людей, они ценой в том числе своей жизни вывозили их в безопасное место, таких было 46 человек, они были вывезены в Белгородскую область", - подчеркнула омбудсмен.
По словам Москальковой, оказавшимся на территории России гражданам Украины было уделено максимальное внимание: каждый из прибывших был обеспечен местом проживания, продуктами питания, одеждой, всем была оказана медицинская помощь.
"Семнадцать человек изъявили желание сразу, имея на руках необходимые документы, выехать к своим родным и близким, им не препятствовали, более того, все вопросы, которые они оставили, в том числе по транспорту и по другим организационным проблемам, были осуществлены, люди уехали к своим родным и близким", - добавила она.
